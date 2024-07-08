Даша Квіткова приїхала до "Охматдиту" допомагати пораненим і звернулася до фанів з важливим проханням

Українська блогерка Даша Квіткова приїхала до дитячої лікарні "Охматдит", яку в понеділок вранці, 8 липня, обстріляли російські окупанти.

Квіткова прибула до медзакладу, аби допомагати постраждалим. Зокрема, знаменитість шукає, купує та приносить необхідні речі для поранених. За словами Даші, у всіх аптеках, які розташовані поблизу дитячої лікарні, вже все розкупили. Тож блогерка просить всіх небайдужих долучатися до збору та за можливості привозити необхідні речі.

Допис Даші Квіткової / Фото: instagram.com/kvittkova

"Їдемо до "Охматдиту". Скупили все в аптеці, ще їжу дітям та воду. Якщо біля вас є аптеки, де є бинти, пластирі, бетадин та кровоспинні, будь ласка, купіть і привезіть. Я вас дуже прошу, тут взагалі немає антибіотиків загальної дії, систем крапельниці та пакетів сміттєвих. Ми зараз вийшли по аптеках шукати все, що їм потрібно, але в аптеках поруч взагалі нічого немає. Якщо у вас є, будь ласка, привезіть. Тут все розкуплено", — поділилася блогерка.

Даша Квіткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Даша Квіткова говорить, що поступово все необхідне знаходить, але цього замало. Тож блогерка звернулася до фанів з важливим проханням, аби вони також долучалися до допомоги потерпілим. Знаменитість перерахувала всі необхідні речі, які потрібні зараз для "Охматдиту" – для поранених та рятувальників.

Допис Даші Квіткової / Фото: instagram.com/kvittkova

"Ми знайшли, але треба ще! Нам потрібні вологі серветки, шприци, знеболювальні, антибіотики місцевої дії (дитячі і дорослі). Потрібні сміттєві пакети, памперси, джгути. Ще попросили системи переливання крові, засоби гігієни, та енергетики для служб порятунку", — додала Квіткова.

Даша Квіткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Нагадаємо, раніше співачка Джамала емоційно прокоментувала обстріл окупантами дитячої лікарні. Виконавиця зізналась, що лише за декілька тижнів до "прильоту" лікувала в "Охматдиті" старшого сина.

Згуртованість українців неймовірна! Всі допомагають розтрощеному ракетою Охматдиту!

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