Даша Квіткова прокоментувала, чи розлучилася офіційно з Нікітою Добриніним

Подружжя оголосило про розрив стосунків у середині січня цього року.
Українська блогерка Даша Квіткова поспілкувалася з шанувальниками в Instagram і відповіла на запитання, які найбільше їх хвилюють.
Зокрема, фоловери Даші поцікавилися її особистим життям та чи розлучилася вона вже офіційно з ведучим Микитою Добриніним. Попри те, що фани пари сподівалися, що вони тимчасово розійшлися та є шанси на примирення, тим не менш у ексзакоханих таких планів нема.
Квіткова зізналася, що вони з Добриніним перебувають на стадії розлучення:
"На моїй правій руці вже давно немає обручок з весілля. Розлучення триває, ми в процесі. Чекаємо суду", - коротко розповіла Даша.
Як відомо, Даша Квіткова та Микита Добринін оголосили про те, що вони не разом, у середині січня 2023 року. Даша розповіла, що таке рішення вони прийняли вдвох. За словами Квіткової, причиною їхнього розриву стала перенасиченість одне одним. Пара проводила 24/7 разом.
Нагадаємо, що доля звела Нікіту Добриніна і Дашу Квіткову на романтичному реаліті "Холостяк-9". 12 серпня 2020 року пара зіграла весілля. 13 липня 2021 у Даші і Нікіти народився син Лев. У вересні 2022 року пара обвінчалася.
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