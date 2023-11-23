Даша Квіткова прокоментувала нові стосунки її колишнього Нікіти Добриніна

Українська блогерка-мільйонниця Даша Квіткова вперше прокоментувала нові стосунки її колишнього чоловіка, ведучого Микити Добриніна.

Так, знаменитість вирішила поспілкуватися з прихильниками в Мережі. Багатьох підписників Даші цікавило, як вона реагує на новий роман свого колишнього чоловіка. Блогерка не стала уникати цих запитань та відверто відповіла. Даша наголосила, що бажає Нікіті Добриніну лише щастя. Більше вона не планує обговорювати цю тему, адже в неї є свої справи, якими вона хоче займатися.

"Головне, щоб він був щасливий. Ну, а в мене багато своїх справ, про які мені хочеться думати", - відповіла Даша.

Даша Квіткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Зазначимо, Даша Квіткова та Нікіта Добринін одружилися 2020 року, однак вже 2023 вони оголосили, що розлучаються. Пара має спільного сина, який народився у липні 2021 року.

Після розлучення Нікіта Добринін довго не був самотнім. Шоумен закрутив новий роман, що сам і підтвердив. Обраницю ведучий приховує, але подейкують, що він зустрічається з блогеркою Чарою Хорив. Нещодавно Добринін ще більше підігрів чутки про роман із дівчиною.

Нікіта Добринін та Чара Хорив / Фото: muzvar.com.ua

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