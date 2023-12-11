Даша Квіткова провела благодійний захід: встановила рекорд України і зібрала із зірками мільйон

Українська блогерка-мільйонниця Даша Квіткова стала ініціаторкою благодійного заходу "Під подушкою", який 9 грудня відбувся в київському ТРЦ Respublika Park.

Головною метою вечора став збір на ліки для онкохворих дітей, які провели День святого Миколая у лікарнях. Так, блогерка спільно з фондом "Таблеточки" організувала справжнє шоу, на яке запросила багато зіркових гостей. Зокрема, до заходу долучилися MONATIK, ALEKSEEV, Анна Трінчер, Michelle Andrade, TAYANNA, Марта Липчей, DEMCHUK, ROXOLANA, Alena Omargalieva та Ivan Navi. Ведучими стали співачка Оля Цибульська та Тімур Мірошниченко. До того ж підтримати ініціативу зібралося безліч небайдужих українців.

Даша Квіткова провела благодійний захід

На благодійному вечорі відбулося багато цікавих подій. Зокрема, на початку був встановлений рекорд України за дитячий танцювальний флешмоб. Цей перформанс відбувся у супроводі пісні "Волю в кулак" Марти Липчей. Запальний флешмоб увійшов до Книги рекордів України.

Даша Квіткова провела благодійний захід

Даша Квіткова провела благодійний захід

"Цей флешмоб та рекорд України, який ми зробили разом з фондом "Таблеточки" та дітьми з Києва, ми присвячуємо кожній дитині, яка просто зараз бореться з раком, кожній українській сім'ї, яка зіткнулася з хворобою найрідніших та протистоїть недузі», - прокоментувала подію ініціаторка флешмобу Марта Липчей.

А згодом відгримів масштабний благодійний концерт. Так, для відвідувачів ТРЦ співала низка артистів. Зокрема, свої хіти виконали ALEKSEEV, Анна Трінчер, Michelle Andrade, TAYANNA та багато інших артистів.

ALEKSEEV

Анна Трінчер і DEMCHUK

Michelle Andrade

Спеціальним гостем благодійного вечору став MONATIK. Діма завітав з презентацією своєї нової "Книги мрій" для дітей. До слова, всі представлені на заході екземпляри розкупили за лічені хвилини. А сам артист залюбки підписав кожну придбану книгу і сфотографувався з охочими. Частину коштів з продажу дитячих книжок передадуть фонду "Таблеточки".

MONATIK

У самому розпалі події слово взяла ініціаторка благодійного заходу, блогерка Даша Квіткова. Знаменитість була неймовірно вдячною всім тим, хто долучився. До того ж всім охочим Даша дарувала обійми, фотографувалася й залишала автографи.

Даша Квіткова провела благодійний захід

Даша Квіткова провела благодійний захід

Даша Квіткова провела благодійний захід

"Я щиро радію, що ми могли зібрати неймовірну кількість людей. До нас доєднались ті, кому болить ця тема, хто так, як і я, переймається за діточок, які ведуть боротьбу за своє життя та здоров'я. "Під подушкою" – це справжній промінчик світла для малечі. Я щиро дякую всім, хто долучився до нашого заходу та його важливої мети – підтримати діток і подарувати їм зимове свято з улюбленими артистами", - зазначила Даша Квіткова.

Даша Квіткова провела благодійний захід

Також у ТРЦ Respublika Park стояв фотостенд з фото Даші Квіткової, на якому розміщувався QR-код. Зісканувавши його можна було долучитися до збору коштів на ліки для онкохворих діток. До речі, стенд продовжує стояти навіть зараз, тому все ще можна зробити донат. Благодійна акція триватиме до січня 2024 року.

Читайте також: