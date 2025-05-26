Даша Квіткова провела оригінальне тренування і приголомшила сумою, яку зібрала на лікування онкохворим дітям

Даша Квіткова

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У неділю, 25 травня, інфлюенсерка Даша Квіткова провела друге щорічне оригінальне тренування, яке має назву "Квіткове тренування". Під час події знаменитість збирала кошти на лікування дітей, які борються з раком.

У заході взяли участь близько двох тисяч людей. Перед початком тренування своїми історіями розчулили двоє підопічних фонду, кошти для якого збирала Даша Квіткова. Зокрема, 15-річний Артур та 19-річна Юлія побороли рак та нині закликають допомогти тим, хто лікується. Також вони оголосили натхненні промови. До слова, Артур поборов хворобу тричі за своє життя. А Юлія вилікувалася, коли їй було п'ять років, а нині ж вона мрія про кар'єру акторки.

15-річний Артур

Згодом розпочалося саме "Квіткове тренування". Присутні виконували вправи від розігріву та кардіо до розтяжки у фіналі. Годинний спортивний марафон закінчився гучними оплесками, щасливими усмішками та спільним виконанням пісні "Києве мій".

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Даша Квіткова провела благодійне тренування

Захід продовжився яскравою концертною програмою. Спершу — флешмоб від співачки NICOLE, у якому взяли участь понад 500 дітей. Далі — відеозвернення від Василя Байдака з закликом допомагати. Та неймовірні виступи артистів: TAYANNA, Michelle Andrade, ALEKSEEV і MELOVIN.

MELOVIN

У кінці "Квіткового тренування" ведучі, якими були Наталі Солонік та Тимур Мірошниченко оголосили про суму збору, яка сягнула 700 тисяч грн. Даша Квіткова долучилася до збору ще власним донатом 100 тисяч грн. Таким чином загальна сума сягнула понад 800 тисяч грн, що підуть на лікування дітей, які борються з раком.