Даша Квіткова приголомшила появою у синцях: її наречений-футболіст відреагував

Даша Квіткова / © instagram.com/kvittkova

Українська блогерка Даша Квіткова приголомшила фанів своїм виглядом у Мережі.

Так, в Instagram знаменитість опублікувала результат своєї нещодавньої фотосесії. У кадрі Даша позує у спортивному стилі — у вільних штанах, з бандажами на руках та у топі демонструє оголений підтягнутий прес. Проте найбільшу увагу привернули синці й подряпини на її обличчі та руках, що стали головним акцентом фотосету.

Тож, насправді обійшлося без інцидентів, що одразу зрозуміли фани. Про професійне фотознімання свідчить яскравий макіяж Квіткової і опубліковані нею кадри з-за лаштунків, де її готують стилісти й візажисти. Попри все, брутальний образ блогерки зібрав сотні коментарів: одні захоплювалися її брутальністю та харизмою, а інші ж поставилися до фотосесії скептично.

Краса! Ідеальна

До чого ці рани імітовані?

Вау! Це пожежа

Який посил фотосесії? Не зрозуміло зовсім

Ба більше, не залишився осторонь і новоспечений наречений блогерки — футболіст "Динамо" та збірної України Володимир Бражко. Він лаконічно, але емоційно з емоджі, який сміється, відреагував на серію фото, залишивши коментар: "Оу май…".

