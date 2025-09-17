- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 393
- Час на прочитання
- 1 хв
Даша Квіткова приголомшила появою у синцях: її наречений-футболіст відреагував
Зірка влаштувала провокативну фотосесію й викликала неоднозначну реакцію юзерів у Мережі.
Українська блогерка Даша Квіткова приголомшила фанів своїм виглядом у Мережі.
Так, в Instagram знаменитість опублікувала результат своєї нещодавньої фотосесії. У кадрі Даша позує у спортивному стилі — у вільних штанах, з бандажами на руках та у топі демонструє оголений підтягнутий прес. Проте найбільшу увагу привернули синці й подряпини на її обличчі та руках, що стали головним акцентом фотосету.
Тож, насправді обійшлося без інцидентів, що одразу зрозуміли фани. Про професійне фотознімання свідчить яскравий макіяж Квіткової і опубліковані нею кадри з-за лаштунків, де її готують стилісти й візажисти. Попри все, брутальний образ блогерки зібрав сотні коментарів: одні захоплювалися її брутальністю та харизмою, а інші ж поставилися до фотосесії скептично.
Краса! Ідеальна
До чого ці рани імітовані?
Вау! Це пожежа
Який посил фотосесії? Не зрозуміло зовсім
Ба більше, не залишився осторонь і новоспечений наречений блогерки — футболіст "Динамо" та збірної України Володимир Бражко. Він лаконічно, але емоційно з емоджі, який сміється, відреагував на серію фото, залишивши коментар: "Оу май…".
Нагадаємо, нещодавно Даша Квіткова під крапельницею покепкувала над різницею у віці з нареченим Володимиром Бражком.