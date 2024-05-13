Даша Квіткова різко відповіла на закиди, що схудла на 32 кіло завдяки лікам для діабетиків

Українська блогерка Даша Квіткова, яка раніше відверто розповідала про свої побачення, відповіла на закиди, що схудла на 32 кіло завдяки лікам для діабетиків.

Так, серед світових зірок нині став популярним такий препарат, як "Оземпік". Він призначений для діабетиків, однак селебріті його використовують, щоб схуднути. Дашу Квіткову теж звинувачували в цьому, мовляв, на 32 кіло було б складно схуднути за короткий проміжок часу лише завдяки спорту та правильному харчуванню.

Даша Квіткова

Утім, у програмі "Ближче до зірок" Квіткова спростовує всі закиди. Блогерка запевняє, що такого приголомшливого результату вона дійсно досягла завдяки правильному харчуванню та спорту, до речі, знаменитість займається в залі 4-5 разів на тиждень. Даша також зазначила, якби вона вживала препарат для діабетиків, то просто не мала б сил на виснажливі тренування.

"Якби це був тільки цей препарат, я б нічого не робила, бо в мене б сил не було робити ті вправи, які я роблю. Єдине, за що я дякую своєму схудненню і те, як я привела себе до ладу, це подякувати можна лише харчуванню і спортзалу", - прокоментувала блогерка.

Даша Квіткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Нагадаємо, нещодавно Даша Квіткова зізналась, як вони з ведучим Микитою Добриніним після розлучення ділили спільне майно. Також блогерка відповіла, чи був шанс врятувати їхні стосунки.

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