Даша Квіткова різко відреагувала на слова ексчоловіка Добриніна про її "невзаємність почуттів"

Українська блогерка Даша Квіткова прокоментувала вислів ексчоловіка, ведучого Нікіти Добриніна про те, що вона була "невзаємною у почуттях" під час їхніх стосунків.

Так, раніше Нікіта на шоу "Пісня мого життя" розповідав, що він відчув згасання кохання ексдружини до нього. Втім, Даша заперечила таку позицію й відповіла, що до останнього була віддана своїм почуттям закоханості й теж своїми діями намагалася врятувати шлюб.

"Цікаво, що Нікіта таке розповідав… Бо зі свого боку можу сказати, що я також боролося за ці стосунки до останнього. Але важко боротися за стосунки, коли почуття зникають. Я коли розлучалася, у мене ще почуття були. Втім, буває так, що ти кохаєш людину, але розумієш, що разом ви більше не можете бути", - заінтригувала знаменитість в інтерв'ю "Люкс ФМ".

Нікіта Добринін і Даша Квіткова з їхнім сином / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Окрім того, блогерка зазначила, що з Нікітою їхній фокус уваги відтепер виключно на синові Левчику та його подальшому вихованні. Наразі пара ніде не перетинається, але спілкується дистанційно.

"Ми працюємо над тим, щоб бути хорошими батьками для нашого сина та над тим, щоб комунікувати спокійно та нормально. У нас наразі це виходить. Можливо, у майбутньому, коли мине дуже багато часу, ми дійдемо до того, щоб зустрічатися і обговорювати особисті моменти. Ніхто не знає. Наразі ми просто батьки для нашого сина й ми стараємося для нього", - додала блогерка.

Нагадаємо, раніше Даша Квіткова відреагувала на чутки, що "закрутила роман" із заможним одруженим чоловіком.

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