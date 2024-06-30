Даша Квіткова розкрила, як разом із Добриніним виховує сина і про що з ним домовилася після розриву

Українська блогерка Даша Квіткова розкрила, як разом з ексчоловіком, ведучим Микитою Добриніним, після розлучення виховує 2-річного сина та про що з ним домовилася.

У програмі "Марафон Ранок" зірка Мережі поділилася, що Лев поки не ставить запитань, чому батьки не разом. Утім, Квіткова та Добринін роблять все можливе, аби синові не здавалося, що між мамою й татом є якісь проблеми. Даша говорить, що разом із Левом телефонує ведучому, надсилає йому відео, розповідає хлопчикові про батька. Добринін, своєю чергою, робить теж саме, коли Лев перебуває з ним.

Даша Квіткова, Нікіта Добринін та їхній син

Окрім того, колишнє подружжя має одну важливу домовленість щодо виховання сина. Даша і Нікіта виділяють дні, які проводять разом з Левом. Таким чином у хлопчика не виникатиме відчуття, що у взаєминах батьків є проблеми.

"Коли Лев зі мною, ми завжди телефонуємо Нікіті, записуємо відеоповідомлення. Він завжди запитує: "Що тато?". Я йому розповідаю або відео якісь показую. Так само, коли Левчик у Нікіти. Він телефонує мені, ми розмовляємо, він розповідає, що він робив з татом. У нас немає такого, що Лев може відчути, що між батьками щось не те і вони не разом. Ми з Нікітою ще домовилися, що будемо виділяти дні, коли просто будемо разом виїжджати з Левчиком кудись гуляти, щоб він бачив, що батьки спілкуються і що у них все нормально", - розкрила Квіткова.

Даша Квіткова, Нікіта Добринін та їхній син / Фото: instagram.com/kvittkova

Блогерка також поділилася, що вони не транслюють їхні особисті проблеми на дитину. Навпаки, колишнє подружжя робить все можливе, аби показати синові, що, навіть попри розрив, вони лишаються чудовими батьками і що він до їхнього розлучення взагалі не причетний.

"Є таке, коли між батьками проблеми, і вони це все переносять на дитину. Ми постаралися зробити так, щоб дитина не була причетна до того, що відбувається між нами", - додала блогерка.

Нагадаємо, Даша Квіткова та Микита Добринін офіційно розлучилися влітку минулого року. Раніше блогерка ділилася, як із колишнім чоловіком поділила спільне майно.

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