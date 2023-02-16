Даша Квіткова розповіла про стосунки з Добриніним після розставання: "Може приїхати додому, коли хоче"

Блогерка розповіла шанувальникам, чи продовжила спілкуватися з ексчоловіком після розриву.
Українська блогерка Даша Квіткова поспілкувалася з шанувальниками і відповіла на запитання, які найбільше їх хвилюють.
Зокрема, фани знаменитості дуже переймаються тим питанням, чи продовжує Даша спілкуватися з ексчоловіком, ведучим Микитою Добриніним після розставання.
Як зазначила блогерка, вони з Микитою часто зідзвонюються і головною темою розмови для них є – виховання спільного сина, 1,7-річного Лева.
"Ми в нормальних, людських, батьківських, спокійних стосунках. Ми обидва переживаємо за нашого сина, за ситуацію в країні. Тож так, з приводу якихось подальших дій ми телефонуємо одне одному. Так, спілкуємося стосовно нашого сина. Нікіта може приїхати додому, коли хоче побачити дитину, коли я є, і ми нормально розмовляємо", - прокоментувала Квіткова.
Блогерка також відповіла фанам, що разом з Нікітою вони нікуди не ходять. Також Квіткова зізналася, чи перебуває її серце в активному пошуку:
"Моє серце нікого, нічого не шукає. Моє серце абсолютно нічого не загадує. Зараз я просто насолоджуюся, приділяю час собі і сину. Займаюсь своїми інтересами, своєю роботою", - прокоментувала знаменитість.
Нагадаємо, раніше вікканська жриця, тарологиня Олена Кузьмич, яка щодня робить прогноз на ТСН.ua, зробила таропрогноз за картами щодо стосунків Даші Квіткової та Нікіти Добриніна. Олена подивилася, чи були зради у стосунках Даші та Микити, чи з'явився на горизонті у когось із ексів новий партнер та чи будуть вони знову разом.
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