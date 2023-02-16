Даша Квіткова розповіла про стосунки з Добриніним після розставання: "Може приїхати додому, коли хоче"

Українська блогерка Даша Квіткова поспілкувалася з шанувальниками і відповіла на запитання, які найбільше їх хвилюють.

Зокрема, фани знаменитості дуже переймаються тим питанням, чи продовжує Даша спілкуватися з ексчоловіком, ведучим Микитою Добриніним після розставання.

Даша Квіткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Як зазначила блогерка, вони з Микитою часто зідзвонюються і головною темою розмови для них є – виховання спільного сина, 1,7-річного Лева.

"Ми в нормальних, людських, батьківських, спокійних стосунках. Ми обидва переживаємо за нашого сина, за ситуацію в країні. Тож так, з приводу якихось подальших дій ми телефонуємо одне одному. Так, спілкуємося стосовно нашого сина. Нікіта може приїхати додому, коли хоче побачити дитину, коли я є, і ми нормально розмовляємо", - прокоментувала Квіткова.

Нікіта Добринін та Даша Квіткова з сином / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Блогерка також відповіла фанам, що разом з Нікітою вони нікуди не ходять. Також Квіткова зізналася, чи перебуває її серце в активному пошуку:

"Моє серце нікого, нічого не шукає. Моє серце абсолютно нічого не загадує. Зараз я просто насолоджуюся, приділяю час собі і сину. Займаюсь своїми інтересами, своєю роботою", - прокоментувала знаменитість.

Даша Квіткова та Нікіта Добринін / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Нагадаємо, раніше вікканська жриця, тарологиня Олена Кузьмич, яка щодня робить прогноз на ТСН.ua, зробила таропрогноз за картами щодо стосунків Даші Квіткової та Нікіти Добриніна. Олена подивилася, чи були зради у стосунках Даші та Микити, чи з'явився на горизонті у когось із ексів новий партнер та чи будуть вони знову разом.

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