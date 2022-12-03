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Даша Квіткова розповіла про свій найбільший страх: "Нічого так не боюся, як цього"

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
97
Час на прочитання
1 хв
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Даша Квіткова розповіла про свій найбільший страх: "Нічого так не боюся, як цього"

Даша Квіткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Блогерка поділилася почуттями.

Дружина ведучого Нікіти Добриніна, блогерка Даша Квіткова, розповіла про свої найбільші страхи під час війни. 

У своєму блозі знаменитість відповіла на питання своїх прихильників, які поцікавилися, з якими переживаннями стикається Даша. В сторіз в Instagram Квіткова зізналася, що дуже переживає за свою родину і не хоче втратити їх.

"У мене страх залишитися без рідних, без сім'ї, не побачити їх, не почути їхні сміх і голоси, не відчути більше їхнього тепла та обіймів", - написала блогерка.

© instagram.com/kvittkova
Фото: instagram.com/kvittkova

Даша зазначила, що так хвилюється за свою родину, адже вважає, що сім'я - це найголовніше в житті кожної людини.

"Я більше всього на світі хочу, щоб мусі мої рідні були у безпеці та здорові. Сім'я - це найголовніше, що в нас є. Нічого так не боюся, як цього", - додала Квіткова. 

Нагадаємо, раніше Даша Квіткова розповіла, чи планують вони з чоловіком другу дитину.

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