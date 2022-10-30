Даша Квіткова розповіла, як Едгар Камінський недобросовісно зробив їй пластичну операцію: "Він виїхав через війну"

Українська блогерка Даша Квіткова розповіла про свої пластичні операції.

Дружина ведучого ЖВЛ Микити Добриніна зізналася, що лягти під ніж хірурга її змусили хейтери. Після участі у шоу "Холостяк", де головним героєм був Добринін, а Даша перемогла, вона отримала купу негативних коментарів щодо своєї зовнішності. Тому, у 23 роки, Даша наважилася на операцію. Про це Квіткова розповіла в інтерв'ю Петру Заставному.

"Через хейтерів зробила собі ринопластику. Просто уяви. Ти живеш собі 20 років до проєкту і в тебе немає комплексів з приводу твого носа, тобі все подобається. Коли ти починаєш дивитися на себе в ефірі, така: "О, непогано". Але потім починаєш читати коментарі і там… До речі, ніс і яснева усмішка у мене була. Я трохи підрізала ясна і це теж через хейтерів. Бо вони почали писати: що в неї з усмішкою, скажіть їй, щоб вона не усміхалась, що в неї з носом, чому він роздвоюється", - пригадала Даша.

Даша Квіткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Квіткова поділилася, що в 3-річному віці вона зламала ніс. Її дідусь, який був хірургом, вправив їй носа і він трохи розійшовся.

"Я от 20 років живу собі, мене все влаштовує. І я починаю бачити ці коментарі, ти мимоволі починаєш за собою помічати оці речі, за які вони пишуть. Я почала дивитися у дзеркало, усміхатися і я дійсно почала бачити, що в мене якась не така усмішка. Я дивлюсь у дзеркало і бачу, що щось з носом не те. Я три роки, після програми, як вона вже вийшла прожила з тим, що я постійно дивилася на себе і постійні ці думки, що щось не так", - відверто зізналася Даша.

Врешті, блогерка вирішила, що треба підкорегувати зовнішність і звернулася до ексчоловіка співачки Слави Камінської, пластичного хірурга Едгара Камінського.

"Я пішла до цього Едгара. Він каже: "Операція супер легка". Він не міняв мені форму носа, він просто з'єднав ці хрящі, які розійшлися, коли я зламала ніс. Думаю, чому ні, просто з'єднати, синців жодних нема, шви всередині. Зроблю собі. Я нікого не знаю, знаю тільки Едгара, йду до нього. Він медійний і він колишній чоловік подруги Микити, тому я знала лише його з лікарів", - пояснила вибір лікаря Даша.

Даша Квіткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Втім, зізнається Квіткова, після операції вона півроку дивилася на себе у дзеркало і дуже жалкувала, що наважилася на хірургічне втручання. Яке, до речі, коштувало шалених грошей. Скільки Даша заплатила, вона не сказала, втім неодноразово наголосила, що цінник у Камінського дуже високий. Зараз, каже Даша, вона вже звикла до свого нового носа. Тим більше, ямочка на носі, якої вона спочатку хотіла позбутися, повернулася назад:

"Перші півроку, коли ніс заживав, він був зовсім іншої форми. Я адекватно розумію, що те, що я йому заплатила, це ту мач. І я за ці кошти розраховувала на якесь нормальне відношення. Зараз у мене різні ніздрі, хоча він починає мені розповідати, та це було у вас до операції. Я кажу: "Ок, до операції у мене були різні ніздрі. Але ж я оплатила операцію і операція пройшла". Коли я робила операцію, я забирала цю ямку, він робить операцію, він бачить що можуть бути різні ніздрі", - розповіла про свій досвід з Камінським Квіткова.

Даша Квіткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Коли ж блогерка хотіла звернутися до хірурга з проханням подивитися на її ніс, у клініці їй відповіли, що лікар виїхав з країни:

Едгар Камінський / Фото: instagram.com/edgar_kaminskyi

"Почалась війна, я побачила, що він виїхав. Я пишу адміністратору: "В мене з'явилася ямка, яку ми прибирали, і в мене досі різні ніздрі". Хоча тоді він мені казав, кінцевий результат ви побачите за півроку, коли зійде набряк. І мені відповідають, що Едгара зараз немає в країні, коли він повернеться – невідомо і ми чекаємо. Я написала на початку повномасштабного вторгнення. Минуло півроку, я їм пишу, що я чекаю. І адміністратор мені каже: "Едгар зараз в Італії, тому, якщо ви хочете потрапити до нього на консультацію, ви можете приїхати до Італії". Тобто, я заплатила дох*я і тепер мені треба оплатити самій собі квиток, готель, і приїхати до Едгара щоб він виправив те, за що я вже заплатила? Просто я ж вже заплатила ці гроші, я хочу до себе нормального якогось ставлення. Я заплатила дох*ра, і не отримала того, чого хотіла. Вони кажуть, що він не повернеться, поки це все не стихне. Але невідомо, коли це все закінчиться", - зазначила Квіткова.

Даша Квіткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Нагадаємо, що це вже не вперше, коли знаменитість жаліється на роботу Едгара Камінського. Так, 2020-го року екс"ВІА Гра" Міша Романова розповідала, що робила у Камінського мамопластику. Як з'ясувалося, співачка лягла під ніж хірурга на 16 тижні вагітності. Романова не знала про свій цікавий стан, а лікар поставився до цього недбало.

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