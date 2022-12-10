Даша Квіткова розповіла, як розподіляє сімейний бюджет з Нікітою Добриніним

Дружина шоумена Нікіти Добриніна, блогерка Даша Квіткова, розповіла про те, як у їхній парі розподіляється сімейний бюджет.

У Instsgram прихильники подружжя поцікавилися, чи просить дружина ведучого у нього гроші. Як поділилася Даша, вона забезпечує свої потреби сама.

"Я самостійно заробляю достатньо. Так склалося, що за всі наші роки стосунків, я навіть картку у Нікіти не просила, щоб не користуватися його грошима. Якщо він щось хоче, він це робить самостійно, без моїх прохань. А подивіться на мене, як можна не хотіти зробити мені приємне?", - відповіла Даша.

Фото: instagram.com/kvittkova

Однак усі побутові питання та обслуговування авто коханої взяв на себе саме Добринін.

"Нікіта повністю займається фінансуванням моєї машини, будинком - ми 50 на 50, генератором, бензином і усім тим, що він забрав на себе, як чоловік. Іноді сам скидає мені гроші на картку, бо не знає, що в мене там по рахункам", - розповіла Квіткова.

Також подружжя має спільний бюджет на відпочинок чи спільні мрії, до якого вони разом додають кошти.

"У нас є папка, куди ми закидаємо усі наші "хотєлкі". Якщо хочемо зробити приємно, або якесь свято - завжди знаємо, що дарувати одне одному, тому "просити" немає потреби", - додала Даша.

Даша Квіткова і Микита Добринін / Фото: instagram.com/kvittkova

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