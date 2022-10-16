Даша Квіткова розповіла, як схудла через рік після пологів: "Та сама цифра, яку бачила до вагітності"

Блогерка Даша Квіткова поділилася із шанувальниками, що нарешті змогла побачити на вагах омріяні цифри.

Минулого року дружина Микити Добриніна народила телеведучому сина Лева. Після пологів Даша намагалася скинути зайві кілограми та повернутися до поточної ваги.

У сторіз в Instagram Квіткова розповіла, що зараз вже важить так само, як і до вагітності. Також блогерка зізналася, що ніякого секрету у її методах схуднення немає.

"Сьогодні я на вагах побачила ту саму цифру, яку бачила до вагітності - 53 кілограми. Секрету немає, це тупо стрес і відсутність апетиту. Думаю, зараз таке у багатьох" - написала Квіткова.

Нагадаємо, що днями Даша Квіткова натрапила на хейт зі сторони користувачів Мережі через те, що із родиною вони вирушила на відпочинок у Карпати.

Читайте також: