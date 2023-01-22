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Даша Квіткова розповіла, як їй вдалося феноменально схуднути на 32 кілограми

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
39к
Час на прочитання
2 хв
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Даша Квіткова розповіла, як їй вдалося феноменально схуднути на 32 кілограми

Даша Квіткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Знаменитість набрала зайву вагу після народження первістка.

Українська блогерка Даша Квіткова, яка розповіла, як і скільки заробляє онлайн, поділилася, як їй вдалося схуднути на 32 кілограми.

Даша зізналася, що у неї були розлади харчової поведінки. Вона могла або їсти все, або не їсти взагалі нічого:

"У мене були розлади харчової поведінки. Коли ти їжу сприймаєш не як їжу, а як те, що може тебе задовольнити. Як те, що може закрити якийсь твій біль, якусь потребу навіть. Все це звелося нанівець, коли я дізналася, що завагітніла. Я зрозуміла, що я тепер відповідаю не лише за себе", - поділилася Квіткова під час розмови з Машею Єфросиніною.

Даша Квіткова / © instagram.com/kvittkova
Даша Квіткова / Фото: instagram.com/kvittkova
Даша Квіткова / ©
Даша Квіткова

Коли Квіткова дізналася, що вагітна, вона почала відповідальніше ставитися до свого організму. Харчувалася тричі на день, у блогерки був збалансований раціон.

"Я схильна до набору ваги. Коли народила, я була шокована тим, який вигляд маю. Я притримувалась ГВ дієти. У мене було все варене, парене, все було без цукру. А вага не йшла. Я пішла до ендокринолога, до дієтолога. Я здала аналізів на 21 тисячу гривень, мені перевірили всі гормони, зробили повний чек-ап організму. І з дієтологом і ендокринологом почала худнути. Це був і гормональний розлад і, ми виявили, що мені не можна м'ясо і рибу через те, що мені стає дуже важко. Мій шлунок не справляється з перетравленням", - поділилася Квіткова.

Даша Квіткова / © instagram.com/kvittkova
Даша Квіткова / Фото: instagram.com/kvittkova
Даша Квіткова / © instagram.com/kvittkova
Даша Квіткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Даша також розповіла, що її ідеальна довагітна вага становила 53 кілограми. Зараз блогерка важить 48 кілограм.

Нагадаємо, днями Даша Квіткова зізналася, що вони з чоловіком, ведучим Микитою Добриніним вирішили розлучитися.

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Дата публікації
Перегляди
39к
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