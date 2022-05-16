Даша Квіткова розповіла, як з сином поверталася до Києва: "Ми були нажахані"

Даша Квіткова розповіла, як з сином поверталася до Києва: "Ми були нажахані"

Відома українська блогерка Даша Квіткова, що на початку березня разом із сином поїхала на захід України, вирішила повернутися до Києва.

Дорога ж додому виявилася нелегкою. Знаменитості, яку забрав з Івано-Франківська чоловік Микита Добринін, довелося пройти ряд випробувань.

Спочатку Даша забула забрати всі документи, тож довелося повертатися за ними. На це пішло чимало часу, адже подружжя встигло вже подолати доволі значний відрізок дороги.

"Спочатку ми виїхали, а через 2:30 годин згадали, що забули сумки з документами", - пригадала Даша.

Даша Квіткова розповіла про нелегку дорогу додому / Фото: instagram.com/kvittkova

Утім, на цьому неприємності не скінчилися. Коли Даша з Микитою вже приїхали додому, то всі двері були замкнені, а ключів у них не було.

"Ми приїхали додому і зрозуміли, що будинок зачинений на інші замки, і нам довелося їхати на інший кінець міста і повертатися. Їхали назад під час комендантської години, і на кожному блокпосту нас допитували та дивилися речі", - написала Квіткова.

Даша Квіткова розповіла про нелегку дорогу додому / Фото: instagram.com/kvittkova

Утім, для Даші було найтяжче те, що довелося побачити під час дороги. Вони проїжджали повз спалені танки, підірвані мости, бачили згорілі будинки. Як зізналася Даша, моторошно це бачити на власні очі.

"Ми їхали повз Житомирської траси, бачили все, що згоріло, міст, який підірвали, підірвані танки. Нічого не знімали, тому що ми просто були нажахані. Були на очах сльози і мурахи холодні по тілу. Це просто якесь пекло на землі", - поділилася емоціями Даша.

Даша Квіткова розповіла про нелегку дорогу додому / Фото: instagram.com/kvittkova

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