Даша Квіткова розсекретила коштовний подарунок Микиті Добриніну на його 30-річчя

Блогерка також зізналась, що подарує чоловіку на Новий рік.
Сьогодні, 30 грудня, ведучий Микита Добринін святкує день народження. Знаменитості виповнюється 30 років.
День народження ведучий вирішив святкувати в ресторані, куди запросив найближчих йому людей. А першою привітала Микиту з ювілеєм дружина. Даша Квіткова подарувала коханому розумний годинник.
"Мені завжди було складно з подарунками, бо їх треба одразу два – на Новий рік і день народження. Цього року було просто, бо Микита казав прямо, що йому потрібно. Забрала останні Apple Watch, які він дуже хотів на день народження", - поділилася Даша.
До речі, знаменитість навіть поспішила заспокоїти забобонних прихильників. Блогерка зазначила, що годинник Микита у неї купив за символічну одну гривню.
На цьому подарунки не закінчилися. Даша також вручила чоловіку торт іменинника, на якому красується напис "З днем народження, тату", а також світлина Добриніна із сином.
Як зазначив Микита, у ресторані вони святкують без Лева. Однак увечері подружжя повернеться до сина, і всією сім'єю будуть куштувати торт.
Тим часом Даша розсекретила подарунок чоловіку не лише на день народження, а й на Новий рік.
"На Новий рік до нього приїхала ціла коробка його улюблених брендів: Cole Buxton і Reprezent", - поділилася Даша.
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