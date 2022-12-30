Даша Квіткова розсекретила коштовний подарунок Микиті Добриніну на його 30-річчя

Блогерка також зізналась, що подарує чоловіку на Новий рік.

Сьогодні, 30 грудня, ведучий Микита Добринін святкує день народження. Знаменитості виповнюється 30 років.

День народження ведучий вирішив святкувати в ресторані, куди запросив найближчих йому людей. А першою привітала Микиту з ювілеєм дружина. Даша Квіткова подарувала коханому розумний годинник.

"Мені завжди було складно з подарунками, бо їх треба одразу два – на Новий рік і день народження. Цього року було просто, бо Микита казав прямо, що йому потрібно. Забрала останні Apple Watch, які він дуже хотів на день народження", - поділилася Даша.

Даша Квіткова і Микита Добринін / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

До речі, знаменитість навіть поспішила заспокоїти забобонних прихильників. Блогерка зазначила, що годинник Микита у неї купив за символічну одну гривню.

Даша Квіткова і Микита Добринін / Фото: instagram.com/kvittkova

На цьому подарунки не закінчилися. Даша також вручила чоловіку торт іменинника, на якому красується напис "З днем народження, тату", а також світлина Добриніна із сином.

Як зазначив Микита, у ресторані вони святкують без Лева. Однак увечері подружжя повернеться до сина, і всією сім'єю будуть куштувати торт.

Торт іменинника / Фото: instagram.com/kvittkova

Тим часом Даша розсекретила подарунок чоловіку не лише на день народження, а й на Новий рік.

"На Новий рік до нього приїхала ціла коробка його улюблених брендів: Cole Buxton і Reprezent", - поділилася Даша.

Даша Квіткова і Микита Добринін / Фото: instagram.com/kvittkova

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