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Даша Квіткова розсекретила таємничого незнайомця, який дарує їй квіти

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
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2382
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Даша Квіткова розсекретила таємничого незнайомця, який дарує їй квіти

Даша Квіткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Виявляється, це був військовий, який служить на фронті.

Блогерка Даша Квіткова нещодавно хизувалася квітами, які їй подарував таємничий незнайомець. Шанувальники цікавилися, хто ж так тішить їхню кумирку.

Даша не стала приховувати та в Instagram-stories розсекретила таємничого незнайомця. Виявляється, квіти блогерці подарував військовий, який служить на фронті. Захисник бачив, що Квіткова чи не щодня переказує кошти на ЗСУ, тож вирішив зробити їй приємно.

Такими квітами Дашу потішив незнайомець / © instagram.com/kvittkova
Такими квітами Дашу потішив незнайомець / Фото: instagram.com/kvittkova

Знаменитість зізналась, що нині вони з військовим, ім'я якого Богдан, підтримують зв'язок.

"Це був воєнний, його звати Богдан, він воює вже не перший місяць, і я неймовірно вдячна (він бачив мої донати), що він вирішив зробити мені приємно. І ми зараз підтримуємо зв'язок", - поділилася Даша.

Квіти Даші дарує військовий / © instagram.com/kvittkova
Квіти Даші дарує військовий / Фото: instagram.com/kvittkova

До речі, раніше Квіткова хизувалася коштовним подарунком від таємничого незнайомця. Чоловік подарував Даші MacBook. Якщо ж блогерка розсекретила, хто їй дарує квіти, то хто ж зробив такий презент, зірка тримає у таємниці.

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Дата публікації
Перегляди
2382
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