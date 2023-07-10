Даша Квіткова розсекретила, як ексчоловік Микита Добринін привітав її з 25-річчям

Також блогерка розповіла про найоригінальніший подарунок від друзів.

Українська блогерка Даша Квіткова розповіла, як її з днем народження привітав колишній чоловік, ведучий Микита Добринін.

Так, 9 липня знаменитості виповнилося 25 років. Чимало прихильників Даші цікавилися, чи привітав її зі святом ексчоловік. Блогерка не стала приховувати та чесно відповіла, що ведучий зробив для неї невеличкий подарунок. Микита, коли приїжджав забирати їхнього сина Лева, подарував Даші букет квітів.

"Микита зранку подарував квіти, коли забирав Левчика до себе", - поділилася Даша.

Даша Квіткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Сама ж Квіткова провела день народження у колі друзів. Щоправда, святкування знаменитість планує влаштувати пізніше, однак близькі не залишили блогерку без подарунків. Як зізналась Даша, найоригінальніший презент, який вона отримала, це була лопатка для взуття.

"Лопатка для взуття, якої у мене немає у квартирі і я весь час забувала її купити", - розповіла знаменитість.

Даша Квіткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Даша теж зробила сама собі подарунок. Незабаром вона поїде до Ісландії та з сином вирушить на море.

Даша Квіткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Нагадаємо, після розлучення з Микитою Добриніним Даші почали приписувати чимало романів з різними відомими чоловіками. Блогерка нещодавно чесно відповіла, чи дійсно у неї з'явився бойфренд.

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