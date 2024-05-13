Даша Квіткова розсекретила, як після розриву з Добриніним ходила на побачення і чи вільне її серце

Також блогерка відповіла на закиди про роман із одруженим чоловіком.
Українська блогерка Даша Квіткова вперше розповіла, як після розлучення з шоуменом Микитою Добриніним ходила на побачення, та відповіла на закиди, що зустрічається з одруженим чоловіком.
У Мережі активно ширилися чутки, що знаменитість закрутила роман з власником одного з найбільших Telegram-каналів Максим Лавриненком, який до того ж є одруженим. Даша зізналась, що не знає, звідки поширилися ці плітки, однак вона ніколи в житті його не бачила та з ним не спілкувалася.
"Я ніколи не бачила цього чоловіка, він ніколи не бачив мене. Ми не спілкувалися ані в Instagram, ані в офлайн, ані в онлайн. Я взагалі не розумію, як це могло статися, що я прокинулась, а мій ЖК обговорює те, що я зустрічаюся із одруженим чоловіком", - запевнила блогерка на шоу "Ближче до зірок".
Нині серце Квіткової вільне. Хоч вона й зізнається, що ходила на побачення, але стосунків після розлучення в неї поки не було. Блогерка переконана, що зараз просто немає часу на особисте життя.
"Стосунків дійсно не було. Були побачення, було таке, що мені хтось подобався, це правда, але стосунків не було. Я нещодавно розмовляла зі своїм психологом, вона сказала мені, що ти залишила час на роботу, сина, на себе, а для особистого життя часу просто немає", - поділилася Даша.
Утім, блогерка готова до нових стосунків та хоче побудувати міцну сім'ю. Даша Квіткова навіть знає, якого чоловіка хотіла б бачити поруч із собою. Першою чергою майбутній коханий знаменитості має бути амбітним та щоб блогерка почувалася поруч із ним захищеною.
"Я розумію, що я хочу амбіційну людину, яка не стоїть на місці і знає, чого хоче. Мені хочеться поруч чоловіка, з яким я буду почуватися дівчинкою, знатиму, що я захищена, що я зможу піти в декрет спокійно і мені не доведеться вириватися з декрету і бігти працювати. Я знаю свої помилки, які я зробила в колишніх стосунках. Я дуже довго це пропрацьовувала. Мені здається, що я готова (до нових стосунків – прим. ред.)", - зізналась знаменитість.
Нагадаємо, раніше Даша Квіткова розповіла, як із Микитою Добриніним поділила спільне майно. Також блогерка зізналась, чи був шанс врятувати їхній шлюб.
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