Даша Квіткова розсекретила, як після розриву з Добриніним ходила на побачення і чи вільне її серце

Українська блогерка Даша Квіткова вперше розповіла, як після розлучення з шоуменом Микитою Добриніним ходила на побачення, та відповіла на закиди, що зустрічається з одруженим чоловіком.

У Мережі активно ширилися чутки, що знаменитість закрутила роман з власником одного з найбільших Telegram-каналів Максим Лавриненком, який до того ж є одруженим. Даша зізналась, що не знає, звідки поширилися ці плітки, однак вона ніколи в житті його не бачила та з ним не спілкувалася.

Даша Квіткова / Фото: instagram.com/kvittkova

"Я ніколи не бачила цього чоловіка, він ніколи не бачив мене. Ми не спілкувалися ані в Instagram, ані в офлайн, ані в онлайн. Я взагалі не розумію, як це могло статися, що я прокинулась, а мій ЖК обговорює те, що я зустрічаюся із одруженим чоловіком", - запевнила блогерка на шоу "Ближче до зірок".

Нині серце Квіткової вільне. Хоч вона й зізнається, що ходила на побачення, але стосунків після розлучення в неї поки не було. Блогерка переконана, що зараз просто немає часу на особисте життя.

Даша Квіткова / Фото: instagram.com/kvittkova

"Стосунків дійсно не було. Були побачення, було таке, що мені хтось подобався, це правда, але стосунків не було. Я нещодавно розмовляла зі своїм психологом, вона сказала мені, що ти залишила час на роботу, сина, на себе, а для особистого життя часу просто немає", - поділилася Даша.

Утім, блогерка готова до нових стосунків та хоче побудувати міцну сім'ю. Даша Квіткова навіть знає, якого чоловіка хотіла б бачити поруч із собою. Першою чергою майбутній коханий знаменитості має бути амбітним та щоб блогерка почувалася поруч із ним захищеною.

Даша Квіткова / Фото: instagram.com/kvittkova

"Я розумію, що я хочу амбіційну людину, яка не стоїть на місці і знає, чого хоче. Мені хочеться поруч чоловіка, з яким я буду почуватися дівчинкою, знатиму, що я захищена, що я зможу піти в декрет спокійно і мені не доведеться вириватися з декрету і бігти працювати. Я знаю свої помилки, які я зробила в колишніх стосунках. Я дуже довго це пропрацьовувала. Мені здається, що я готова (до нових стосунків – прим. ред.)", - зізналась знаменитість.

Нагадаємо, раніше Даша Квіткова розповіла, як із Микитою Добриніним поділила спільне майно. Також блогерка зізналась, чи був шанс врятувати їхній шлюб.

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