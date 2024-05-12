Даша Квіткова розсекретила, як вони з Микитою Добриніним після розлучення поділили майно

Українська блогерка Даша Квіткова зізналась, як з шоуменом Микитою Добриніним після розлучення поділила спільне майно.

Зірка Мережі поділилася, що вони з екскоханим намагалися зробити все по-чесному. Зокрема, порівну поділили автівки, квартира дісталась Добриніну, а їй – будинок. Утім, Даша хоче його продати. Всі виручені кошти блогерка вкладе у квартиру, яка потім дістанеться їхньому спільному синові Леву.

Даша Квіткова і Микита Добринін / Фото: instagram.com/kvittkova

"Ми поділили все порівну. Будинок залишився мені, а квартира залишилася його. Ми поділили машини. Коли будинок продасться, всі кошти підуть мені, але в нас є домовленість з Микитою, на яку ми пішли обидва, що тільки-но я продаю будинок, я купую квартиру Леву. Це буде власність нашого сина", - розповіла знаменитість в інтерв'ю "Неймовірній правді про зірок".

Також Даша Квіткова відповіла, чи був шанс врятувати шлюб із Микитою Добриніним. За словами зірки Мережі, їхні стосунки трималися на коханні. Однак, цього виявилося недостатньо. Квіткова поділилася, що намагалася щось змінити, однак її зусилля виявилися марними.

Даша Квіткова і Микита Добринін / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

"Я думаю, що наші стосунки трималися на коханні, але іноді його недостатньо. Я думаю, що не було шансу щось змінити. Буду казати за себе. Я довго намагалася, але в певний момент зрозуміла, що я більше не можу і не хочу", - додала блогерка.

Нагадаємо, а от Володимир Остапчук та Христина Горняк після розлучення не змогли мирно поділити спільне майно та почали конфліктувати на тлі цього. Днями блогерка неочікувано поїхала до їхнього спільного будинку, який шоумен вже почав облаштовувати з новою дружиною.

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