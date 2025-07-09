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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
226
Час на прочитання
1 хв

Даша Квіткова розсекретила, як ставиться коханий Бражко до її сина від Добриніна

Даша Квіткова та Володимир Бражко перебувають в стосунках. Блогерка вже познайомила обранця зі своїм сином.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Володимир Бражко та Даша Квіткова з сином

Володимир Бражко та Даша Квіткова з сином

Українська блогерка Даша Квіткова розсекретила, як ставиться коханий, футболіст Володимир Бражко, до її сина.

У знаменитості за плечима є шлюб. Блогерка була заміжня за ведучим Микитою Добриніним. У колишнього подружжя є спільний син Лев, якому незабаром виповниться чотири рочки.

Даша Квіткова вже познайомилася нового обранця з хлопчиком. Це стало зрозуміло з фото, яким знаменитість поділилася в Instagram. На знімку Бражко був зображений із Левом, коли вони прогулювалися лісом. Даша Квіткова відмітила футболіста та додала смайлик у вигляді червоного серця. Отже, можна зробити висновок, що Бражко знайомий з Левом, чудово до нього ставиться та в них склалися хороші стосунки.

Володимир Бражко з сином Даші Квіткової / © instagram.com/kvittkova

Володимир Бражко з сином Даші Квіткової / © instagram.com/kvittkova

Зазначимо, відколи Даша Квіткова та Володимир Бражко разом - достеменно невідомо. У ЗМІ почали пліткувати про їхній роман ще на початку червня. Парочка не давала жодних коментарів, однак своєю поведінкою натякала, що між ними дійсно дещо більше, аніж просто дружба. Врешті, з нагоди дня народження Даші Квіткової Володимир Бражко офіційно підтвердив їхній роман.

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Дата публікації
Кількість переглядів
226
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