Даша Квіткова зробила несподіване зізнання про свій стан на тлі чуток про вагітність

Українська блогерка Даша Квіткова, за життям якої стежать майже два мільйони підписників, нарешті відреагувала на хвилю чуток про можливу вагітність.

Останні місяці в Мережі активно обговорювали її зникнення зі спортзалу та зміни в ритмі життя, тож інфлюенсерка вирішила розставити всі крапки над «і».

У своєму Instagram вона опублікувала фото з тренажерної зали й повідомила, що повертається до занять після тривалої паузи:

«Сьогодні в мене сталося повернення до залу. Поки ви писали мені, що я вагітна й закинула тренування, я просто намагалася відновити своє здоров’я і дефіцит заліза», — пояснила Даша.

Блогерка зізналася, що пауза тривала майже пів року — лікарі тимчасово заборонили їй будь-які фізичні навантаження.

«Перерва була величезна. Близько пів року мені не можна було фізичні навантаження. І повертатися дуже важко, але як добре, що м’язи пам’ятають. Назад до улюбленого», — поділилася вона.

Квіткова не приховує: після такого тайм-ауту тілу непросто знову входити в ритм. Проте вона налаштована рішуче — каже, що давно чекала моменту, коли зможе повернутися до активності без шкоди для здоров’я.

Більше того, блогерка замислилася над новим викликом для себе, хоча раніше вона неодноразово зізнавалася, що терпіти не може біг, тепер готова змінити ставлення:

«А ще я подумала почати бігати. При тому, що я ненавиджу біг, але може на якийсь біговий марафон підготуватися і перевірити свої сили?» — пожартувала Даша.

Квіткова чітко дала зрозуміти: жодної вагітності немає, а зміни в її графіку були пов’язані виключно зі здоров’ям. І схоже, тепер на підписників чекає новий спортивний етап у житті блогерки.

