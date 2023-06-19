Даша Квіткова та Микита Добринін офіційно розлучилися: "Наша історія має лише одне продовження"

Улюблена пара багатьох українців - Даша Квіткова та Микита Добринін - офіційно розлучилися.

Як повідомила у своєму блогу Даша, сьогодні, 19 червня, вони з Микитою отримали документи про розірвання шлюбу. Тепер у пари, за словами Даші, є лише один спільний шлях - разом виховувати сина Лева.

"Із сьогоднішнього дня наша історія офіційно має лише одне продовження: батьківство найпрекраснішого хлопчика. Ну, а я з сьогоднішнього дня офіційно розлучена. Я вдячна за всі моменти, якими б вони не були", - написала Квіткова.

Даша Квіткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Також блогерка показалася разом зі своєю адвокаткою та заявила, що попереду на них із телеведучим ще чекають декілька судових засідань.

"Попереду ще чекає декілька процесів і засідань", - коротко додала Даша.

Даша Квіткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Даша Квіткова та Микита Добринін - що відомо про стосунки пари

Телеведучий і блогерка познайомилися під час знімань романтичного реаліті "Холостяк-9", в якому Микита обрав Дашу серед інших учасниць. У серпні 2020 року пара одружилася, а вже через рік повідомила радісну новину про народження первістка - сина Лева.

Микита Добринін і Даша Квіткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Подружжя разом брало участь у телешоу та рекламних кампаніях, а також демонструвало свої теплі почуття у Мережі. У вересні 2022 року Квіткова та Добринін наважилися обвінчатися.

Даша Квіткова і Микита Добринін / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Однак уже за декілька місяців подружжя приголомшило новиною про розлучення. Причиною розриву Даша назвала "перенасиченість" одне одним і різний темп життя.

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