Даша Квіткова та Микита Добринін разом яскраво відсвяткували день народження сина

13 липня хлопчику виповнилося два роки.
Телеведучий Микита Добриніна та його колишня дружина, блогерка Даша Квіткова, разом відсвяткували важливу подію - день народження сина Лева.
Зіркові батьки влаштували для хлопчика святкову вечірку з веселими аніматорами, фотозоною та іменинним тортиком. Гарними кадрами зі святкування Добринін та Квіткова поділилася у своїх соціальних мережах.
"Сьогодні тобі вже два і ти ростеш надзвичайним сином. Щоразу, коли ти поруч, перехоплює подих від твоїх слів, емоцій. І я дуже пишаюсь, що поруч з нами саме ти. Ти зробив нас з мамою ще щасливішими. Дуже цінуй, сину, маму. Це найдорожче. І я подарую тобі найцінніше, що є в цьому світі. Безмежно тебе люблю, Лев, аж до місяця і назад", - привітав сина телеведучий.
Вечірку Даша та Микита влаштували у затишному ресторані на літній терасі, яку прикрасили квітами та кульками у пастельних відтінках. Лева та його маленьких гостей розважали актори у ролях улюблених мультиплікаційних персонажів іменинника. Серед зіркових гостей на свято були запрошені Леся Нікітюк, Євген Таллер, Петро Заставний, Таня Парфільєва та інші.
"Дякую, що два роки тому ти обрав мене своєю мамою! Я не ідеальна, але я зроблю все, щоб ти був найщасливішим хлопчиком на світі, чого б мені це не коштувало! Дякую, що ти вчиш мене, що любов може бути безмежною та неосяжною! Дякую, що завдяки тобі в мене є нескінченний потік сили та енергії", - звернулася до сина Даша.
Нагадаємо, що Даша Квіткова та Микита Добринін стали батьками 13 липня 2021 року після року у шлюбі. Однак у червні 2023 пара офіційно розлучилася. Зараз, за словами Квіткової, вони з Добриніним підтримують дружні стосунки заради сина.
Читайте також: