Даша Квіткова та Микита Добринін разом яскраво відсвяткували день народження сина

Телеведучий Микита Добриніна та його колишня дружина, блогерка Даша Квіткова, разом відсвяткували важливу подію - день народження сина Лева.

Зіркові батьки влаштували для хлопчика святкову вечірку з веселими аніматорами, фотозоною та іменинним тортиком. Гарними кадрами зі святкування Добринін та Квіткова поділилася у своїх соціальних мережах.

Квіткова та Добринін відсвяткували день народження сина / Фото: instagram.com/kvittkova

"Сьогодні тобі вже два і ти ростеш надзвичайним сином. Щоразу, коли ти поруч, перехоплює подих від твоїх слів, емоцій. І я дуже пишаюсь, що поруч з нами саме ти. Ти зробив нас з мамою ще щасливішими. Дуже цінуй, сину, маму. Це найдорожче. І я подарую тобі найцінніше, що є в цьому світі. Безмежно тебе люблю, Лев, аж до місяця і назад", - привітав сина телеведучий.

Квіткова та Добринін відсвяткували день народження сина / Фото: instagram.com/kvittkova

Вечірку Даша та Микита влаштували у затишному ресторані на літній терасі, яку прикрасили квітами та кульками у пастельних відтінках. Лева та його маленьких гостей розважали актори у ролях улюблених мультиплікаційних персонажів іменинника. Серед зіркових гостей на свято були запрошені Леся Нікітюк, Євген Таллер, Петро Заставний, Таня Парфільєва та інші.

Квіткова та Добринін відсвяткували день народження сина / Фото: instagram.com/kvittkova

Квіткова та Добринін відсвяткували день народження сина / Фото: instagram.com/kvittkova

"Дякую, що два роки тому ти обрав мене своєю мамою! Я не ідеальна, але я зроблю все, щоб ти був найщасливішим хлопчиком на світі, чого б мені це не коштувало! Дякую, що ти вчиш мене, що любов може бути безмежною та неосяжною! Дякую, що завдяки тобі в мене є нескінченний потік сили та енергії", - звернулася до сина Даша.

Квіткова та Добринін відсвяткували день народження сина / Фото: instagram.com/kvittkova

Нагадаємо, що Даша Квіткова та Микита Добринін стали батьками 13 липня 2021 року після року у шлюбі. Однак у червні 2023 пара офіційно розлучилася. Зараз, за словами Квіткової, вони з Добриніним підтримують дружні стосунки заради сина.

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