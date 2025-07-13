Даша Квіткова та Микита Добринін ніжно привітали сина з 4-річчям і показали милі фото з ним

Даша Квіткова, Микита Добринін та їхній син

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Український ведучий Микита Добринін та його колишня дружина, блогерка Даша Квіткова, повідомили про важливе для них свято.

У сина експодружжя 13 липня день народження. Левові виповнюється вже чотири рочки. З нагоди особливої дати зіркові батьки присвятили хлопчикові вітальні дописи в Instagram, де показали його милі фото та адресували теплі слова.

Зокрема, Даша Квіткова зазначила, що час минув неабияк швидко. Лише нещодавно блогерка тримала маленького Лева на руках, а нині він вже дорослий хлопчик. Даша Квіткова ділиться, що дивується самостійності сина, але водночас захоплюється його сприйняттям світу. Зірка Мережі зазначила, що завжди буде поруч, і в разі потреби буде підтримкою та допомогою.

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Даша Квіткова з сином від Микити Добриніна / © instagram.com/kvittkova

"Життя з тобою - це суцільний атракціон емоцій та пригод, і я обожнюю кожну його секунду. Ти - найкращий, Левчик. Ти не просто мій син, ти мій сенс, моє серце, мій вчитель, мій маленький Всесвіт. Обіцяю зробити все, щоб у твоєму житті було більше світла, ніж тіней, більше любові, ніж страху", - звернулася до сина блогерка.

Тим часом Микита Добринін зазначив, що завжди даруватиме синові тепло та любов. Шоумен захоплюється досягненнями сина і вчиться заново сприймати світ, але вже очима Лева.

Микита Добринін із сином від Даші Квіткової / © instagram.com/nikitadobrynin

"Сину вже 4 роки! Щасливий щодня проживати його нові досягнення, заново вивчати цей світ очима Лева. І дарувати максимум тепла та любові!" – зазначив шоумен.

Зазначимо, Даша Квіткова та Микита Добринін перебували в шлюбі від травня 2020 року до січня 2023-го. Колишнє подружжя виховує спільного сина Лева, який народився 13 липня 2021-го.

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Наразі Даша Квіткова перебуває в стосунках із футболістом Володимиром Бражком. Нещодавно блогерка поділилася, як новий обранець ставиться до її сина.