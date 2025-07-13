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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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Даша Квіткова та Микита Добринін ніжно привітали сина з 4-річчям і показали милі фото з ним

Син колишнього подружжя святкує день народження. Левові виповнюється вже чотири рочки.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Даша Квіткова, Микита Добринін та їхній син

Даша Квіткова, Микита Добринін та їхній син

Український ведучий Микита Добринін та його колишня дружина, блогерка Даша Квіткова, повідомили про важливе для них свято.

У сина експодружжя 13 липня день народження. Левові виповнюється вже чотири рочки. З нагоди особливої дати зіркові батьки присвятили хлопчикові вітальні дописи в Instagram, де показали його милі фото та адресували теплі слова.

Зокрема, Даша Квіткова зазначила, що час минув неабияк швидко. Лише нещодавно блогерка тримала маленького Лева на руках, а нині він вже дорослий хлопчик. Даша Квіткова ділиться, що дивується самостійності сина, але водночас захоплюється його сприйняттям світу. Зірка Мережі зазначила, що завжди буде поруч, і в разі потреби буде підтримкою та допомогою.

Даша Квіткова з сином від Микити Добриніна / © instagram.com/kvittkova

Даша Квіткова з сином від Микити Добриніна / © instagram.com/kvittkova

"Життя з тобою - це суцільний атракціон емоцій та пригод, і я обожнюю кожну його секунду. Ти - найкращий, Левчик. Ти не просто мій син, ти мій сенс, моє серце, мій вчитель, мій маленький Всесвіт. Обіцяю зробити все, щоб у твоєму житті було більше світла, ніж тіней, більше любові, ніж страху", - звернулася до сина блогерка.

Тим часом Микита Добринін зазначив, що завжди даруватиме синові тепло та любов. Шоумен захоплюється досягненнями сина і вчиться заново сприймати світ, але вже очима Лева.

Микита Добринін із сином від Даші Квіткової / © instagram.com/nikitadobrynin

Микита Добринін із сином від Даші Квіткової / © instagram.com/nikitadobrynin

"Сину вже 4 роки! Щасливий щодня проживати його нові досягнення, заново вивчати цей світ очима Лева. І дарувати максимум тепла та любові!" – зазначив шоумен.

Зазначимо, Даша Квіткова та Микита Добринін перебували в шлюбі від травня 2020 року до січня 2023-го. Колишнє подружжя виховує спільного сина Лева, який народився 13 липня 2021-го.

Наразі Даша Квіткова перебуває в стосунках із футболістом Володимиром Бражком. Нещодавно блогерка поділилася, як новий обранець ставиться до її сина.

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