Даша Квіткова топлес похизувалася схудлою фігурою за чотири місяці після пологів

Даша Квіткова топлес похизувалася схудлою фігурою за чотири місяці після пологів

Знаменитість разом з родиною відпочиває у Єгипті.

Дружина ведучого Микити Добриніна – Даша Квіткова – активно намагається повернути свою ідеальну форму після пологів.

До слова, її зусилля не марні. Так, знаменитість неабияк схудла. Про це вона розповіла у сторіз на своїй сторінці в Instagram. Даша постала перед камерою топлес та в штанях. Вона поділилась, що штани стали вільно на ній сидіти.

Даша Квіткова і Микита Добринін / instagram.com/kvittkova

"Я летіла до Туреччини, і ці штани мене обтискали, а зараз є вільне місце", - говорить знаменитість.

До речі, на відео разом з нею позував й Микита. Він руками прикрив пікантні місця дружини.

Даша Квіткова відпочиває в Єгипті / instagram.com/kvittkova

Зазначимо, нещодавно Даша разом з чоловіком та 4 місячним сином їздила відпочивати до Туреччини. Нині ж зіркове подружжя вирушило до Єгипту.

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