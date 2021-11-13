Даша Квіткова топлес похизувалася схудлою фігурою за чотири місяці після пологів

Знаменитість разом з родиною відпочиває у Єгипті.
Дружина ведучого Микити Добриніна – Даша Квіткова – активно намагається повернути свою ідеальну форму після пологів.
До слова, її зусилля не марні. Так, знаменитість неабияк схудла. Про це вона розповіла у сторіз на своїй сторінці в Instagram. Даша постала перед камерою топлес та в штанях. Вона поділилась, що штани стали вільно на ній сидіти.
"Я летіла до Туреччини, і ці штани мене обтискали, а зараз є вільне місце", - говорить знаменитість.
До речі, на відео разом з нею позував й Микита. Він руками прикрив пікантні місця дружини.
Зазначимо, нещодавно Даша разом з чоловіком та 4 місячним сином їздила відпочивати до Туреччини. Нині ж зіркове подружжя вирушило до Єгипту.
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