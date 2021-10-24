Даша Квіткова топлес показала фігуру за три місяці після пологів: "Поки що так"

Даша Квіткова топлес показала фігуру за три місяці після пологів: "Поки що так"

Блогерка народила первістка у липні.

Дружина ведучого Микити Добриніна – Даша Квіткова – активно повертає форму після пологів.

У своїх Instagram-stories молода матуся показала фігуру за три місяці після народження первістка Лева. 23-річна блогерка розмістила знімок, на якому постала топлес, одягнена лише у чорні трусики.

Даша Квіткова / instagram.com/kvittkova

Примітно, що обраниця шоумена має гарне тіло з невеликим животиком. Протягом місяця Квіткова планує сумлінно тренуватися.

"Поки що так. Попереду 30-денний хард ворк", – прокоментувала свій вигляд дівчина.

Зауважимо, зараз Квіткова й Добринін відпочивають у Туреччині. Відпустка обійшлася подружжю у 225 тисяч гривень.

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