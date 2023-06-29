Даша Квіткова у бікіні похизувалася сталевим пресом та підтягнутою фігурою: "Я набрала вагу"

Українська блогерка-мільйонниця Даша Квіткова показала струнку та підтягнуту фігуру у бікіні.

Знаменитість в Instagram-stories похизувалася своїми купальниками. Даша продемонструвала бікіні кольору мокко, яке підкреслило її сталевий прес та тоненьку талію.

Даша Квіткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Також Квіткова продефілювала у суцільному купальнику лілового кольору. Купальне вбрання вдало підкреслило стрункі ніжки блогерки.

Даша Квіткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Тим часом деякі прихильники запримітили, що Даша набрала вагу. Як пояснила сама Квіткова, у неї з'явилося більше м'язів, а це не є зайвими кілограмами.

"Я справді набрала вагу. Це м'язи, над якими я працюю у залі. Я дуже кайфую від якості тіла", - прокоментувала знаменитість.

Даша Квіткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Нагадаємо, нещодавно блогер Богдан Беспалов розповсюдив плітки, що Даша Квіткова зраджувала Микиті Добриніну та крутить роман з відомим українським продюсером. Блогерка нещодавно прокоментувала, чи дійсно це так.

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