Даша Квіткова у купальнику показала фігуру з різних ракурсів за пів року після пологів

Блогерка поділилася пляжними фото.
Дружина українського телеведучого Микити Добриніна – Даша Квіткова – разом з коханим та маленьким сином продовжує відпочивати на Сейшелах.
Пів року тому у пари народився первісток – син Лев. Блогерка вирішила показати, яка у неї фігура в купальнику за 6 місяців після пологів. На фото, які обраниця шоумена опублікувала у своєму Instagram, Даша позувала на тлі океану в чорному оригінальному купальнику.
Також Квіткова показала животик, повернувшись до камери боком.
У дописі блогерка зізналася, що сумнівалася, що встигне відновити хоч трохи фігуру та влізти купальник.
"Фото в купальнику — done. Хоча надії у мене було мало, що це станеться", – написала вона.
У відповідь фоловери запевнили, що дівчина має неперевершений вигляд.
- Дашенько, у вас прекрасна фігура
- Коли у людини є душа, фігура це другорядне!!! А ви не обділена ні першим, ні другим
- Ви красуня, як і Настя Каменських, це така порода жінок, яким круто у будь-якій вазі
- Не варто соромитись, бо справді фігура супер, і повернулись у форму ви теж дуже швидко... Так тримати
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