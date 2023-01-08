Даша Квіткова у мінісукні похизувалася фігурою у новій вазі: "Сьогодні ваги мене здивували"

Дружина Нікіти Добриніна, блогерка Даша Квіткова, похизувалася стрункою фігурою у новій вазі.

У своєму Instagram Даша розповіла шанувальникам, що після пологів нарешті побачила на вагах омріяну вагу. У період вагітності блогерка важила 83 кілограми, а сьогодні вперше побачила відмітку у 48.

"Вибачте, не можу не випендрюватися, бо я сама в шоці, що я маю такий класний вигляд після своїх 83 кг", - одразу попередила фанів Даша.

Даша Квіткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Блогерка додала світлини у чорній мінісукні та показала довгі ніжки та струнку талію. Втім, за словами дружини ведучого, такий результат вона отримала не завдяки тренуванням та харчуванню, а після сильного стресу.

Даша Квіткова / Фото: instagram.com/kvittkova

"Сьогодні ваги мене здивували. Я вперше за своє доросле, свідоме життя важу 48 кг. Це вже не мій спосіб харчування чи спорт, це суто мої нерви дають про себе знати. Мені подобається, який я маю вигляд, але я можу пощупати свою печінку і це мене не дуже радує", - поділилася Квіткова.

Даша Квіткова / Фото: instagram.com/kvittkova

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