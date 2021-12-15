Даша Квіткова у мінісветрі похизувалася результатами дієти після пологів

Блогерка розповіла, як їй вдається мати такий гарний вигляд.

Дружина відомого українського ведучого Микити Добриніна, блогерка Даша Квіткова потішила фанів новим гарним фото.

На сторінці в Instagram знаменитість запостила кадр, на якому постає у мінісветрі, у високих шкарпетках та з чаєм у руках. Як відомо, після пологів Квіткова активно повертає свої стрункі форми і їй це непогано вдається.

Проте, стверджує Даша, найголовніше було – прийняти себе і полюбити такою, яка вона є.

instagram.com/kvittkova

"Ми часом навіть не усвідомлюємо, наскільки важливо любити та поважати, насамперед, себе. Я маю на увазі безумовне кохання, для якого не потрібно схуднути або погладшати, набути мільйонні доходи або популярність. Навіть якщо виконувати весь цей довгий список, будуть з'являтися нові пункти. Це гонка, яка не має нічого спільного із насолодою від життя тут і зараз. Щоб було легше прийти до цього — необхідно потоваришувати з тарганами в голові і оточити себе людьми, які люблять. Я ще не в тій формі, до якої прагну, але це не заважає мені почуватися сексуальною та привабливою. Дякую за це своєму чоловікові, вам (ви просто підриваєте мій директ компліментами) і собі, першою чергою. Адже не можна знецінювати свої праці та роботу, навіть якщо вони внутрішні. Ми у себе одні. Саме від ставлення до себе залежить оточення, можливості та успіх", - зазначила Квіткова.

Нагадаємо, що Даша Квіткова та Микита Добринін вперше стали батьками влітку цього року. У подружжя народився син, якого вони назвали Левом.

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