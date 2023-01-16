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Даша Квіткова в обтислому корсеті та мереживних колготках показала звабливі форми після схуднення

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Даша Квіткова в обтислому корсеті та мереживних колготках показала звабливі форми після схуднення

Даша Квіткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Блогерка скинула 35 кілограмів.

Дружина телеведучого Нікіти Добриніна, блогерка Даша Квіткова, похизувалася фігурою після схуднення на 35 кілограмів.

Знаменитість влаштувала зухвалу фотосесію, на якій показала звабливі форми в чорному обтислому корсеті та мереживних колготках. Образ Квіткової доповнили золоті масивні сережки та стильна зачіска у вигляді локонів. 

Відео зі знімального майданчика Даша поділилася на своїй сторінці в Instagram.

"Нестримна", - підписала кадри Квіткова.

Також блогерка поділилася бекстейджем зі знімань та показала, як із дівчини у спортивному костюмі перетворилася на фатальну красуню у відвертому вбранні.

"Янгол чи демон?" - додала підпис Даша.

Нагадаємо, нещодавно Даша Квіткова розповіла шанувальникам, що після пологів нарешті скинула зайві кіло та вперше побачила на вагах омріяну цифру.

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Дата публікації
Перегляди
1049
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