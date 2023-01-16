Даша Квіткова в обтислому корсеті та мереживних колготках показала звабливі форми після схуднення

Дружина телеведучого Нікіти Добриніна, блогерка Даша Квіткова, похизувалася фігурою після схуднення на 35 кілограмів.

Знаменитість влаштувала зухвалу фотосесію, на якій показала звабливі форми в чорному обтислому корсеті та мереживних колготках. Образ Квіткової доповнили золоті масивні сережки та стильна зачіска у вигляді локонів.

Відео зі знімального майданчика Даша поділилася на своїй сторінці в Instagram.

"Нестримна", - підписала кадри Квіткова.

Також блогерка поділилася бекстейджем зі знімань та показала, як із дівчини у спортивному костюмі перетворилася на фатальну красуню у відвертому вбранні.

"Янгол чи демон?" - додала підпис Даша.

Нагадаємо, нещодавно Даша Квіткова розповіла шанувальникам, що після пологів нарешті скинула зайві кіло та вперше побачила на вагах омріяну цифру.

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