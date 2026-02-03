Даша Квіткова у шубці на голе тіло у мороз попозувала на даху багатоповерхівки: реакція її нареченого

Даша Квіткова / © instagram.com/kvittkova

Українська блогерка-мільйонниця Даша Квіткова у шубці на голе тіло попозувала на даху багатоповерхівки у Києві.

Знаменитість наважилась на сміливий фотосет, результатом якого вже поділилась в Instagram. Зірка Мережі постала перед об'єктивом фотокамери в коротенькій шубці, яку одягла на голе тіло та не застібала, тим самим продемонструвала декольте. Єдине, чим доповнила образ Даша Квіткова, так це чорні капронові колготи. У такому сміливому образі блогерка фотографувалась у мороз.

"Це я шурую до школи в мініспідниці та копронках, коли на вулиці мінус 20 і мама не бачить", - пожартувала блогерка.

На сміливий фотосет Даші Квіткової вже встиг відреагувати її наречений – футболіст Володимир Бражко. Судячи з його короткого коментаря, йому неабияк сподобались світлини коханої.

Нагадаємо, нещодавно Даша Квіткова вітала нареченого з днем народження. Блогерка також покепкувала з їхньої різниці у віці.