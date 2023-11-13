Даша Квіткова у спідній білизні приголомшила стрункою фігурою і розсекретила свою вагу і параметри

Знаменитість зізналась, що не збирається зупинятися на досягнутому.

Українська блогерка-мільйонниця Даша Квіткова потішила підписників доволі пікантним контентом.

У своєму Instagram знаменитість опублікувала фото, на якому постала у білій спідній білизні. Даша похизувалася стрункою, підтягнутою та накачаною фігурою. Окрім того, знаменитість розсекретила свою вагу та параметри.

Так, блогера важить 52 кілограми, це при зрості 165 сантиметрів. Бюст Даші становить 86 сантиметрів, талія – 61, а стегна – 96.

Даша Квіткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Однак, як виявилося, на досягнутому Квіткова не збирається зупинятися. Вагу Даша скинула, тепер на черзі в неї нова ціль – накачати достатню кількість м'язів.

"Порівнювала мою форму: якою я була і яка сьогодні. Це розрив! Крокуємо до цілі. М'язи ростуть", - поділилася блогерка.

Нагадаємо, нещодавно співак Віктор Бронюк розсекретив свою вагу. Виконавцеві вдалося схуднути на 30 кілограмів.

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