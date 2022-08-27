Даша Квіткова у спідньому показала, як кардинально схудла за рік після пологів

Українська блогерка Даша Квіткова рік тому стала мамою і за час вагітності набрала 30 кілограмів.

Зайві кілограми дуже бентежили Дашу Квіткову, тож вона розпочала ретельну роботу над собою.

За рік після пологів знаменитість у Instagram показала своїм підписникам, як змінилася її фігура. Даша помітно пострункішала, що і продемонструвала у своєму фотоблогу.

Блогерка поділилася відео, на якому показала себе одразу після вагітності та зараз. І, результат її виснажливої роботи видно неозброєним оком:

"Я пам'ятаю, як після вагітності мені писали коментарі по типу: "Вона мала раніше стрункіший вигляд, що з нею сталося" і тд. Але я знала, що мені потрібен лише час та моя завзятість. P.S. хейтери тримайте свою варту", - підписала ролик Квіткова.

Вона також розповіла, як саме їй вдалося так схуднути. За словами Даші, жодних секретів тут нема – головне спорт і правильне харчування:

"Я не їм солодко, мучного, не їм вуглеводів (бо я так хочу, мені так ок. Вас ні до чого не змушую). Не їм картоплю, макарони. Я їм дуже багато салатів та білка. В цьому себе не обмежую, можу велику миску салату спокійно з'їсти з м'ясом або рибою. І харчуюся 16/8. Знову ж таки, тому що мені так ок, бо я не люблю сніданки", - розповіла Даша.

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