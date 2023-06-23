Даша Квіткова відповіла, чи дозволить синові спілкувався з новою обраницею Микити Добриніна

Блогерка Даша Квіткова чесно відповіла, чи буде проти того, аби їхній із шоуменом Микитою Добриніним син спілкувався з новою обраницею батька.

Після офіційного розлучення Даша й Микита підтримують лише батьківські стосунки та разом займаються вихованням півторарічного сина Лева. Зараз хлопчик живе разом із мамою, однак час від часу на декілька днів залишається у батька.

Микита Добринін і Даша Квіткова з сином / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Підписники Даші поцікавилися, чи не боїться блогерка розлуки з сином та чи готова до того, що з часом у її ексчоловіка з'явиться нова кохана, яка також буде спілкуватися з Левом. У сторіз в Instagram Квіткова поділилася, що з повагою поставиться до змін в особистому житті Добриніна і буде рада, якщо його нова дівчина зможе знайти спільну мову з їхнім сином.

"Не страшно, я вчуся довіряти. Буду рада, якщо Нікіта буде щасливий, і в нього буде інша жінка. Головне, щоб вона добре ставилася до нашого сина, і я б хотіла бути з нею знайома, щоб просто розуміти, яка це людина і з ким залишається син. Того самого, гадаю, хотів би і Нікіта. Леву ніхто не замінить маму й тата, але я буду рада, якщо в нього будуть з'являтися нові друзі, які будуть до нього ставитися з душею та любов'ю", - відповіла Даша.

Даша Квіткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Нагадаємо, що Даша Квіткова та Микита Добринін тепер офіційно розлучилися. Пара була у шлюбі два роки та навіть встигла обвінчатися. Однак 2023 року Даша й Микита оголосили про розірвання стосунків.

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