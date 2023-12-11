Даша Квіткова відповіла, чи платить Нікіта Добринін аліменти на їхнього сина

Українська блогерка-мільйонниця Даша Квіткова, яка нещодавно заінтригувала коштовним подарунком від незнайомця, відверто поділилася, чи виплачує її ексчоловік, ведучий Нікіта Добринін, аліменти на їхнього сина Лева.

Прихильники знаменитості помітили, що її дитина дуже часто проводить час з її ексчоловіком. Неозброєним оком видно, що Добринін дуже сильно піклується про хлопчика. Даша зазначила, що він дуже люблячий тато. Ба більше, навіть додала, що їй пощастило з Нікітою як татом для її сина.

"Ми постійно на зв'язку, коли Лев у Нікіти. Я сумую. Але розумію, що це тиждень тата і він хоче побути з дитиною, тому не заважаю їм. Мені пощастило з Нікітою як із татом", - поділилася блогерка в інтерв'ю Євгену Фешаку.

Даша Квіткова з сином / Фото: instagram.com/kvittkova

Також Квіткова дала відповідь на ще одне запитання, яке дуже цікавить її шанувальників. Зокрема, знаменитість розповіла, як вони з Добриніним після їхнього розлучення фінансово забезпечують спільного сина. Так, ексобранець Даші не виплачує жодних аліментів. Експодружжя домовилося, що вони обоє виховують і порівну фінансово забезпечують Лева.

Даша Квіткова з сином та ексчоловіком

"У нас 50 на 50. Все порівну. У нас немає аліментів. Я і Нікіта однаково забезпечуємо нашого сина", - пояснила Квіткова.

Нагадаємо, що раніше Даша Квіткова натякала, що вже не самотня. Блогерка зробила неоднозначний допис, у якому спровокувала чутки про новий роман.

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