Даша Квіткова відповіла на закиди хейтерів щодо зміни зовнішності та показала архівні світлини

Блогерка наглядно показала, що майже не змінилася з роками.

Блогерка Даша Квіткова відреагувала на закиди хейтерів щодо змін у своїй зовнішності та показала архівні світлини.

Дружина Нікіти Добриніна часто отримує коментарі про те, що нібито робить багато уколів краси або що зовсім "перекроїла" своє обличчя. Квітковій, схоже, набридло щоразу сперечатися з користувачами Мережі.

Фото: instagram.com/kvittkova

"Зараз буде чисто мої улюблені історії. Перекроїла себе до невпізнаванності. Від моїх улюблених підписників", - написала Даша.

Фото: instagram.com/kvittkova

Фото: instagram.com/kvittkova

Квіткова вирішила показати наглядно, чи сильно змінилася вона за останні роки. Даша порівняла свою зовнішність декілька років тому та зараз і навіть додала своє дитяче фото, аби фани побачили риси обличчя, з яким народилася блогерка.

Фото: instagram.com/kvittkova

Єдине, що дійсно змінило Дашу, за її словами, - це вагітність.

"Гаразд, насправді видно, що я народила дитину і трохи ох*їла від життя, але то таке, у всіх буває", - написала Даша.

Фото: instagram.com/kvittkova

Раніше Даша Квіткова розповідала, що дещо змінювала форму носа. Щоправда, після операції, яку невдало зробив блогерці Едгар Камінський, за словами Квіткової, нічого не змінилося.

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