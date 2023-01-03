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Даша Квіткова відповіла на закиди хейтерів щодо зміни зовнішності та показала архівні світлини

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
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656
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Даша Квіткова відповіла на закиди хейтерів щодо зміни зовнішності та показала архівні світлини

Даша Квіткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Блогерка наглядно показала, що майже не змінилася з роками.

Блогерка Даша Квіткова відреагувала на закиди хейтерів щодо змін у своїй зовнішності та показала архівні світлини.

Дружина Нікіти Добриніна часто отримує коментарі про те, що нібито робить багато уколів краси або що зовсім "перекроїла" своє обличчя. Квітковій, схоже, набридло щоразу сперечатися з користувачами Мережі.

© instagram.com/kvittkova
Фото: instagram.com/kvittkova

"Зараз буде чисто мої улюблені історії. Перекроїла себе до невпізнаванності. Від моїх улюблених підписників", - написала Даша.

© instagram.com/kvittkova
Фото: instagram.com/kvittkova
© instagram.com/kvittkova
Фото: instagram.com/kvittkova

Квіткова вирішила показати наглядно, чи сильно змінилася вона за останні роки. Даша порівняла свою зовнішність декілька років тому та зараз і навіть додала своє дитяче фото, аби фани побачили риси обличчя, з яким народилася блогерка.

© instagram.com/kvittkova
Фото: instagram.com/kvittkova

Єдине, що дійсно змінило Дашу, за її словами, - це вагітність.

"Гаразд, насправді видно, що я народила дитину і трохи ох*їла від життя, але то таке, у всіх буває", - написала Даша.

© instagram.com/kvittkova
Фото: instagram.com/kvittkova

Раніше Даша Квіткова розповідала, що дещо змінювала форму носа. Щоправда, після операції, яку невдало зробив блогерці Едгар Камінський, за словами Квіткової, нічого не змінилося.

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Дата публікації
Перегляди
656
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