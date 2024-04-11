Даша Квіткова відреагувала на злив про її "роман" з одруженим чоловіком

Українська блогерка Даша Квіткова після розлучення з ведучим Микитою Добриніним тримає подробиці особистого життя за сімома замками.

Тож, у Мережі на цю тему з'являється чимало пліток. Днями блогер Богдан Беспалов заявив, що Даша не самотня. За його інформацією, вона нібито перебуває у стосунках із харків'янином Максимом Лавриненком, який є власником одного з найвідоміших Telegram-каналів. Чоловік нібито одружений та виховує сина.

Максим Лавриненко / Фото: instagram.com/maxim.lavrinenko

"На хвостику приносять "кошенята" наступне: "Маю для тебе інсайд: вже кілька разів у нашому ЖК бачили Квіткову разом з Максимом Лавриненком. Поцікавились в оточенні Даші, вона розумна дівчина, висновки усі зробила після Добриніна і тепер не робить свої стосунки публічними. Максим від Даші мліє, в неї теж є симпатія, але й меркантильні цілі". Ой, я щось не звернув уваги, що Максим одружений" – висловився Богдан Беспалов.

Після цього зливу Дашу Квіткову просто засипали запитаннями про особисте життя та просили прокоментувати, чи дійсно в неї з'явився обранець. Блогерка зазначила, що наразі самотня та після розлучення ні з ким не перебувала в стосунках. Знаменитість також додала, якщо в її особистому житті щось зміниться, то вона дасть про це знати.

Даша Квіткова / Фото: instagram.com/kvittkova

"Я не у стосунках і не зустрічалась ні з ким після розлучення. Моє серце не зайняте. У мене все добре. Коли щось зміниться і я зрозумію, що це серйозно, - я дам вам знати", - прокоментувала Квіткова.

Нагадаємо, нещодавно ведучий Слава Дьомін натякнув, що більше не самотній. Шоумен показав романтичне фото з таємничою незнайомкою.

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