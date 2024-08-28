Даша Квіткова відверто розповіла про своїх залицяльників і які неочікувані подарунки від них отримує

Українська блогерка Даша Квіткова відверто розповіла про своїх залицяльників та розкрила, які неочікувані подарунки від них отримувала.

Зірка Мережі зізналась, що після розлучення не страждає від браку уваги від чоловіків. Чимало хто намагається підкорити серце блогерки. Зазвичай, Даші роблять неочікувані подарунки. Як поділилася знаменитість, чоловіки їй постійно дарують розкішні букети квітів. Ба більше, іноді вони навіть дістають номер мобільного Квіткової, аби квіткова крамниця зробила для неї сюрприз.

Даша Квіткова / Фото: instagram.com/kvittkova

"Моє серце справді вільне, це правда. Щодо букетів... Я просто люблю увагу чоловіків і не забороняю їм дарувати квіти, коли вони хочуть це робити. Буває таке, що вони просто знаходять мій номер, передають до квіткової крамниці, а вони вже зв'язуються зі мною й запитують, коли можна доставити букет", - розповіла знаменитість в коментарі для "Люкс ФМ".

Та як би не намагалися підкорити серце Даші Квіткової – воно наразі вільне. Блогерка не перебуває в романтичних в стосунках. Натомість знаменитість зізналась, що їй не подобається в чоловіках. Зокрема, Даша цінує відповідальність та стриманість у розмовах про колишніх.

Даша Квіткова / Фото: instagram.com/kvittkova

"Мене відштовхує, коли людина не може взяти відповідальність за свої слова, вчинки, коли людина починає розповідати, що колишня-колишній був просто жахливий, а я класний", - поділилася знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно Даша Квіткова вперше стала хрещеною мамою. Блогерка хрестила сина подруги Тані Парфільєвої.

Даша Квіткова стала хрещеною мамою сина відомої блогерки

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