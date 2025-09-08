ТСН у соціальних мережах

Даша Квіткова вперше після заручин вийшла на зв'язок і відповіла на хейт про весілля з Бражком

Блогерка спрямувала увагу юзерів у корисне русло.

Даша Квіткова, Володимир Бражко

Даша Квіткова, Володимир Бражко / © instagram.com/kvittkova

Українська блогерка Даша Квіткова відреагувала на хейт довкола її заручин з футболістом київського "Динамо" Володимиром Бражком.

Зірка вперше після освідчення їй спортсмена вийшла на зв'язок. Від себе та нареченого вона щиро подякувала усім, хто розділив їхню радість. Але не забула й про хейтерів, які одразу після новини взялися рахувати статки пари, їхню чотирирічну різницю у віці та звинувачували у простому піарі. Даша однаково побажала усім віднайти своє щастя та кохання.

"Я бажаю здоров'я усім, хто промив мені кісточки вздовж і впоперек, і усім, хто щиро привітав. Дякуємо усім. І я щиро, правда, просто бажаю кожному і кожній бути щасливими. Нехай у вас в житті приводів для радості буде набагато більше, ніж для жовчі. Обійняла. Продовжуємо жити та працювати", — написала блогерка.

Даша Квіткова / © instagram.com/kvittkova

Даша Квіткова / © instagram.com/kvittkova

До того ж усю негативну енергію та посилену увагу до себе Квіткова вирішила перевести на дуже важливі справи. Зокрема, допомогти знайомим закрити їхні збори на потреби українського війська й поділилася посиланнями у сторіз.

"Дякую усім, хто рахує мої гроші. Єдине запитання: звідки ви взяли, що я не заробляю? І якщо вже заговорили за гроші, є декілька зборів. Допоможете закрити? Направимо енергію на користь", — зауважила блогерка.

Даша Квіткова / © instagram.com/kvittkova

Даша Квіткова / © instagram.com/kvittkova

Нагадаємо, нещодавно редакція сайту ТСН.ua писала усе, що відомо про стосунки Даші Квіткової з Володимиром Бражко — де коханий романтично освідчився їй і як він реагує на її сина Левчика.

