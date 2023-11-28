Даша Квіткова вперше після розлучення з Нікітою Добриніним натякнула на новий роман

Українська блогерка-мільйонниця Даша Квіткова вперше після розлучення з чоловіком, ведучим Нікітою Добриніним, натякнула, що поринула в нові стосунки.

У своєму Instagram знаменитість зробила неоднозначний допис. Блогерка опублікувала кадри, на яких вона усміхненою сидить у кав'ярні. Даша зазначила, що по очах одразу все видно. До слова, зазвичай так кажуть, коли людина закохана.

"Кажуть, що по очах все видно. Тому це рубрика "не можу сказати, але ви можете відчути", - залишила загадковий підпис блогерка.

Даша Квіткова / Фото: instagram.com/kvittkova

До речі, кадри Квіткова супроводила піснею співака Cheev – "Печаль". У композиції, зокрема, є такі рядки: "Ми удвох і цього нам достатньо. Любити, як востаннє. Адже я з тобою, бо я з тобою".

Цей загадковий допис наштовхнув фанів на думку, що Даша більше не самотня. Вони почали її вітати і бажати щастя. Тим часом знаменитість дякувала за такі приємні слова і залишала загадкові смайлики, де пара обіймається.

Даша Квіткова / Фото: instagram.com/kvittkova

До речі, вже тривалий час Даша Квіткова публікує дописи, де вона постає з розкішними букетами квітів. Блогерка не зізнавалась, хто тішить її такими презентами. Ймовірно, квіти Даші дарує загадковий обранець.

Даша Квіткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Нагадаємо, Даша Квіткова від 2020 до 2023 року жила у шлюбі з ведучим Нікітою Добриніним. Пів року тому пара розлучилася. Колишні закохані виховують спільного сина Лева. До речі, Нікіта Добринін вже теж не самотній. Його підозрюють у романі з відомою блогеркою. Даша вже встигла прокоментувати нові стосунки колишнього чоловіка.

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