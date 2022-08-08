Даша Квіткова вперше показала, який вигляд мала під час вагітності, коли набрала 30 кіло

Відома українська блогерка Даша Квіткова поділилася, як змінилася її фігура через вагітність.

Відома блогерка та дружина ведучого Микити Добриніна – Даша Квіткова – понад рік тому народила первістка.

Та через вагітність фігура знаменитості неабияк змінилася, через що вона дуже комплексувала. Зокрема, Даша розповіла, що до того, як завагітніла Левом, її вага становила 53-54 кіло. Утім, вна різко змінилася.

За день до того, як народити сина, Квіткова сфотографувалася та зважилася. Блогерка нікому не показувала цю світлину, адже соромилася, бо набрала 30 кіло. Так, її вага тоді становила 83 кіло.

Такий вигляд мала Даша Квіткова під час вагітності / Фото: instagram.com/kvittkova

"Просто це я… Нікому не показувала це фото. Останній день перед тим, як з'явився Лев. Моя вага тут 83 кіло. До вагітності було 53-54 кіло", - поділилася Даша.

Утім, блогерка одразу стала повертати колишні форми та приводити своє тіл в тонус. Зокрема, Квіткова зайнялася спортом та сіла на дієту. Це допомогло їй значно схуднути. Нині вага Даші становить 55-56 кіло. Хоча знаменитість говорить, що їй досі некомфортно.

Такий вигляд нині має фігура Даші Квіткової / Фото: instagram.com/kvittkova

"Мені ще не дуже комфортно у своїй вазі, зараз десь 55-56 кіло (я давно не зважувалась). Є ще питання тонусу шкіри, але то вже таке", - додала Даша.

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