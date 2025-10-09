ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
577
Час на прочитання
1 хв

Даша Квіткова вперше прокоментувала можливе таємне весілля з Володимиром Бражком

Футболіст не залишився осторонь та вкотре підігрів інтерес до зіркової пари.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Володимир Бражко та Даша Квіткова

Володимир Бражко та Даша Квіткова

Українська блогерка Даша Квіткова вперше відреагувала на чутки про своє ймовірне весілля з футболістом Володимиром Бражком.

У соцмережах одна з прихильниць запитала: "Так а що. Вони правда вже встигли одружитись?" На що Даша жартома відповіла: "Не знаю, треба розібратися в цій ситуації".

Відповідь Даші Квіткової на допис прихильниці / © скриншот

Відповідь Даші Квіткової на допис прихильниці / © скриншот

Раніше користувачі Мережі помітили у Квіткової нову обручку на безіменному пальці. Після цього фани почали припускати, що пара могла відсвяткувати таємне весілля.

І поки блогерка уникає прямих коментарів, її коханий лише підливає олію у вогонь. Під одним з фото Даші Бражко залишив короткий коментар — "wf", що шанувальники знаменитостей розшифрували як скорочення від англійського "wife" ("дружина" — прим. ред.)

Коментар Володимира Бражка під дописом Даші Квіткової / © скриншот

Коментар Володимира Бражка під дописом Даші Квіткової / © скриншот

Попри сплеск інтересу, пара поки не підтвердила і не спростувала новину про одруження. Водночас у коментарях користувачі вже активно вітають закоханих та називають їх "найкрасивішою парою українського шоубізнесу".

Нагадаємо, нещодавно Даша Квіткова вперше розповіла, як почався її роман із 23-річним футболістом Володимиром Бражком — усе почалося з випадкової зустрічі, що переросла у справжні почуття.

Дата публікації
Кількість переглядів
577
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie