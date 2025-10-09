Даша Квіткова вперше прокоментувала можливе таємне весілля з Володимиром Бражком

Володимир Бражко та Даша Квіткова

Українська блогерка Даша Квіткова вперше відреагувала на чутки про своє ймовірне весілля з футболістом Володимиром Бражком.

У соцмережах одна з прихильниць запитала: "Так а що. Вони правда вже встигли одружитись?" На що Даша жартома відповіла: "Не знаю, треба розібратися в цій ситуації".

Раніше користувачі Мережі помітили у Квіткової нову обручку на безіменному пальці. Після цього фани почали припускати, що пара могла відсвяткувати таємне весілля.

І поки блогерка уникає прямих коментарів, її коханий лише підливає олію у вогонь. Під одним з фото Даші Бражко залишив короткий коментар — "wf", що шанувальники знаменитостей розшифрували як скорочення від англійського "wife" ("дружина" — прим. ред.)

Попри сплеск інтересу, пара поки не підтвердила і не спростувала новину про одруження. Водночас у коментарях користувачі вже активно вітають закоханих та називають їх "найкрасивішою парою українського шоубізнесу".

Нагадаємо, нещодавно Даша Квіткова вперше розповіла, як почався її роман із 23-річним футболістом Володимиром Бражком — усе почалося з випадкової зустрічі, що переросла у справжні почуття.