Даша Квіткова вперше прокоментувала вирок суду, де її визнали винною в масштабній київській ДТП

Українська блогерка-мільйонниця, ексдружина шоумена Микити Добриніна, Даша Квіткова вперше відреагувала на новину про те, що після судового засідання її визнано винною в масштабній ДТП у Києві.

Тривалий час знаменитість відмовчувалася. Однак, в особисті повідомлення їй почало надходити багато запитань на цю тему. Тому у своїх Instagram-stories Квіткова зазначила, що все помічає. Також вона подякувала шанувальникам за підтримку.

Блогерка не шукала виправдань. Лише лаконічно повідомила, що понесе покарання згідно з законом. Втім, жодних подробицей розголошувати не стала.

"Друзі, я бачу всі ваші повідомлення щодо рішення суду та дякую вам за підтримку. Для мене було важливо вирішувати все згідно з законом, і я повністю несу відповідальність перед законом", - пояснила Даша.

Даша Квіткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Зазначимо, вирок був винесений 15 грудня. Після засідання блогерку Дашу Квіткову було визнано винною у скоєнні ДТП з потерпілими, яке трапилося наприкінці серпня у Києві за участю декількох елітних автомобілів. Втім, права у неї не забрали. Натомість зобов'язали виплатити чималу суму компенсації постраждалим.

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