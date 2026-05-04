Гламур
188
2 хв

Даша Квіткова вперше розкрила подробиці свого весілля з футболістом Бражком і коли воно буде

Вже цього року пара планує офіційно укласти шлюб.

Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Даша Квіткова й Володимир Бражко / © instagram.com/kvittkova

Блогерка-мільйонниця Даша Квіткова вперше заговорила про підготовку до весілля з 24-річним футболістом Володимиром Бражком.

Зірка доволі рідко ділиться будь-якими подробицями особистого життя. Не виключення й весільна церемонія. Зараз Даша доволі обачно натякає, що святкування відбудеться «скоро» і «коли буде тепло». Крім того, на проєкті «Квіткова ревізія» Квіткова зізналася, що вона з нареченим вже визначилася з місцем церемонії й починається етап хвилювання. Ба більше, позаду вже також примірка весільних суконь.

«Ми тільки нещодавно обрали локацію, тому у нас ще буде в хаосі. Вова, напевно, переживає менше, ніж я. Він дуже хотів весілля, а я збрешу, якщо скажу, що не хотіла, але у мене є страх цього. Я налаштовуюсь. Я навіть коли міряла сукню у весільному салоні, то я дивилася на себе у дзеркало і ридала», — поділилася Даша.

Зірка також розповіла про сина від ексчоловіка, шоумена Нікіти Добриніна. За словами Квіткової, Левчик потоваришував з її теперішнім нареченим Володимиром. Тож у них вже є домовленість, що саме він виноситиме для мами і її коханого обручки на церемонії. Про ще одну дитину пара вже замислювалася, але не квапиться. Даша наголошує, що все має відбутися поступово: «після весілля, все потім».

«Діти дуже класно відчувають. Мені здається, що він відчув, що Вова до нього зі щирим серцем. Тож у них відбувся метч майже одразу. Зараз шукаю йому малесенький костюмчик і сказала йому, що він буде виносити обручки. А він каже: „Ні, я ними буду гратися“», — з гумором розповіла блогерка.

Щоправда, своє весілля новоспечене подружжя не хоче робити публічним. Квіткова пояснює, що хоче зберегти максимальну приватність і поділиться лише тематичною фотосесією.

«Ні (публікувати не будемо — прим. ред.). Хочемо, щоб це залишилося нам. Просто хочу зробити фото в ретростилі», — додала Даша.

