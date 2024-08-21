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Даша Квіткова вперше стала хрещеною мамою та показала зворушливе відео з таїнства

Даша Квіткова вперше стала хрещеною мамою та показала зворушливе відео з таїнства

Даша Квіткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Знаменитості довірила важливу місію відома блогерка.

Українська блогерка Даша Квіткова вперше стала хрещеною мамою.

Радісною новиною знаменитість поділилася у своєму Instagram. Важливу місію Даші довірила її подруга – блогерка Таня Парфільєва. Квіткова хрестила сина приятельки Олександра, якому вже 22 серпня виповниться рочок. Хрещеним батьком хлопчика став підприємець Євген Таллер.

Як говорить Даша Квіткова, для неї це дійсно особлива та зворушлива подія. За словами блогерки, вона вперше стала хрещеною мамою, тож відчуває велику відповідальність. Також зірка Мережі вже й встигла показати зворушливе відео з хрещення малюка.

Даша Квіткова стала хрещеною мамою сина відомої блогерки

Даша Квіткова стала хрещеною мамою сина відомої блогерки

"Був справді казковий день. Він був неймовірний, тому що сьогодні (20 серпня – прим. ред.) було хрещення Саші. Скажу, що для мене це було щось магічне, дуже важливе і потаємне. Я вперше взагалі стала хрещеною мамою", - поділилася Даша.

Нагадаємо, нещодавно в родині Даші Квіткової було свято. Синові знаменитості виповнилося три роки. Блогерка показувала, як вітала помітно підрослого Лева з днем народження.

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