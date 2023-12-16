Даша Квіткова вперше відреагувала на чутки про роман з екс"Холостяком" Михайлом Заливакою

Українській блогерці-мільйонниці Даші Квітковій вже тривалий час приписують роман з героєм 11 сезону "Холостяка", бізнесменом Михайлом Заливакою.

Користувачів на такі думки навіяло те, що знаменитість і бізнесмен часто публікують фото з одного й того ж самого ліфта. Окрім того, коли Даша потрапила в ДТП, Михайло одразу ж приїхав на місце події. Пара тривалий час утримувалася від коментарів, однак Квіткова порушила мовчання та зізналась, що ж між ними дійсно відбувається.

Даша Квіткова і Михайло Заливако

Блогерка пояснила, що вони просто сусіди, тому й з'являються фото з однакових локацій. Більше, за словами Квіткової, їх не поєднують жодні стосунки. Також блогерка зізналась, що залицяльників у неї є чимало, однак поки ж серце знаменитості вільне.

Даша Квіткова і Михайло Заливако

"Ми з Мішею просто сусіди. Просто живемо в одному житловому комплексі. Моє серце не зайняте. Воно абсолютно вільне. Просто є чоловіки, яким я подобаюсь і які проявляти до мене якісь знаки уваги. Чому ні? Я їм дозволяю це робити. Мені подобаються квіти", - прокоментувала Даша у програмі "Неймовірна правда про зірок".

Також блогерка розповіла, що з колишнім чоловіком, ведучим Микитою Добриніним, їй вдалося зберегти теплі стосунки. Першою чергою колишні думають про спільного сина. До речі, Даша і Нікіта навіть разом зустрінуть Новий рік, щоправда, після бою курантів шоумен вирушить додому.

Даша Квіткова та Нікіта Добринін із сином

"Ми вирішили, що саме святкування Лев проведе зі мною, тобто після опівночі, бо вже буде починатися мій тиждень із сином. Але ми домовилися, що Нікіта приїде до мене додому, і ми проведемо час разом: батько, мама і син. Щоб подарувати синові емоції, коли родина вся разом і ми будемо розпаковувати подарунки, побудемо з ним", - додала блогерка.

Нагадаємо, нещодавно Даша Квіткова розповіла, як вони з Нікітою Добриніним поділили фінансові обов'язки у вихованні сина. Блогерка відповіла, чи отримує аліменти від колишнього чоловіка.

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