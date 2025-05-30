Даша Квіткова вперше висловилася про роман з відомим 23-річним футболістом з "Динамо"

Даша Квіткова, Володимир Бражко / © instagram.com/kvittkova

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Українська блогерка Даша Квіткова вперше прокоментувала чутки про свій можливий роман із футболістом київського "Динамо" Володимиром Бражком.

Пару вже декілька місяців активно обговорюють у Мережі – інсайдери стверджують, що між зірками вирують почуття, а їхній роман триває віднедавна.

Також підставою для таких розмов стали фото та відео, які Квіткова публікує в соцмережах – на них вона позує в обіймах м’язистого чоловіка, обличчя якого не показує. Футболіст Володимир Бражко, своєю чергою, ділиться в Instagram подібним контентом, приховуючи обличчя дівчини. Це ще більше підігріває інтерес фанів.

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Даша Квіткова із загадковим обранцем / © instagram.com/kvittkova

У коментарі для "Люкс ФМ", Даша Квіткова обережно відповіла на запитання про особисте життя. На уточнення, коли вона розсекретить коханого, блогерка коротко сказала: "Всьому свій час". Після цієї заяви Даша не стала вдаватися в деталі, уникаючи інших особистих тем.

Однак користувачів це не зупиняє, тож в соцмережах вони не припиняють обговорювати можливу пару. Як ось нещодавно Дашу та Володимира заскочили на весіллі спільних друзів, де вони не приховували почуттів і ніжилися в оточенні гостей.